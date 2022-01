Bitcoins delven met je antivirus? Onzin

Norton en Avira

Norton en Avira spelen handig in op de bitcoingekte. In hun beveiligingssoftware is een functie ingebouwd waarmee je Ethereum kunt delven. Die cryptomunt is vergelijkbaar met het bekendere Bitcoin. Het delven (‘minen’) gebeurt op momenten dat de computer inactief is. Je kunt de functie simpel via het menu inschakelen. Doen? De opbrengt is waarschijnlijk zeer gering of zelfs negatief.

Het gaat om de programma’s Norton 360 en alle betaalde en gratis antivirussoftware van Avira, maar alleen de versies voor Windows. De functie in de programma’s is nu alleen nog beschikbaar in de VS, Canada en Groot-Brittannië. Maar zowel Norton als Avira zeggen op hun websites dat de cryptominer ‘binnenkort’ ook in andere landen beschikbaar komt.

Wat levert het delven op?

Het delven stelt hoge eisen aan de computer. De grafische kaart die het rekenwerk doet moet van het merk Nvidia of AMD zijn. En moet minimaal 6 GB geheugen hebben. Dat betekent dat de meeste laptops en veel desktops niet geschikt zijn.

Veel stroom

Het delven van cryptomunten kost ontzettend veel stroom en vergt veel van de computer. Daarom is bitcoins delven alleen interessant als de stroomprijs laag is. En als je computer een snelle grafische kaart heeft. Avira waarschuwt in de voorwaarden daarom met: ‘Het is mogelijk dat de kosten voor elektriciteit en computeronderdelen hoger zijn dan het delven van cryptomunten opbrengt’.

15% voor Norton en Avira

En van de opbrengst wordt 15% afgehaald: dat is wat Norton en Avira rekenen voor de onkosten. Die marge zou best het verschil kunnen zijn tussen winst en verlies. En wil je je verdiende Ethereum omzetten in geld? Dan betaal je nog een keer een percentage.

Betere antivirusprogramma's

Er is nog een reden om er niet aan te beginnen: er zijn betere antivirusprogramma’s. Volgens onze laatste test (december 2021) scoren Norton en Avira goed, maar zijn er betere antivirusprogramma’s voor minder geld.