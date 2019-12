Laat je pc niet hacken voor bitcoins

Gehackte advertenties

De besmetting gebeurt tijdens het bezoeken van een website. In een gehackte advertentie of een cookie zit Javascript dat je processor aan het werk zet. Honderden Nederlandse websites hebben in november ongemerkt zo'n script verspreid, waaronder de website van Albert Heijn, ontdekte techwebsite tweakers.nl. Toen Tweakers dit aan Albert Heijn meldde, werd de besmetting met de naam Crypto-Loot verwijderd. Ook op de andere sites is hij verwijderd.

Het 'minen' van cryptomunten kost extra stroom en vertraagt je computer. Als het minen beperkt blijft, merk je er niets van, maar het kan net zo goed gebeuren dat een 'miner' je processor voluit gaat belasten. De accu is sowieso eerder leeg en de elektriciteitsrekening zal hoger uitvallen.

Snel groeiend probleem

Het probleem groeit snel. Antivirusbedrijf Malwarebytes meldde medio november dat het toen al 8 miljoen keer per dag een delfproces blokkeerde op computers van klanten. Medio december werd bekend dat mogelijk bijna een miljard klanten van 4 grote (illegale) videostreamingsites, waaronder Openload, zijn misbruikt. Deskundigen verwachten dat het probleem zich snel nog verder zal uitbreiden. Cryptomunten brengen immers veel geld op.

Het zijn overigens niet altijd criminelen die op deze manier geld willen verdienen. Er zijn al websites die hun bezoekers netjes toestemming vragen om cryptomunten te delven als alternatief voor advertenties. Met dat idee in gedachten is deze methode ontwikkeld. Helaas zijn criminelen ermee aan de haal gegaan.

Voorkom delven

Hoe weet je of je computer besmet is met cryptojack-malware? Dat is niet altijd duidelijk. Een aanwijzing kan zijn dat de computer ernstig wordt vertraagd doordat de processor voluit wordt belast. De koeling maakt dan extra lawaai. Via Taakbeheer (Ctrl-Alt-Del), tabblad Prestaties kun je zien hoe zwaar de processor wordt belast.

Gelukkig is cryptojacking eenvoudig te voorkomen. De adblocker uBlock Origin beschermt je computer tegen besmette advertenties en cookies. Nóg een goede reden dus om een adblocker te installeren.

