Peperdure ‘klantenservice’

Niet bellen

‘Niet bellen!! Ze komen bovenaan het zoekresultaat op Google wanneer je zoekt op helpdesk Ziggo’, schreef Alex van Veen vorig weekend op reviewwebsite Trustpilot. Zijn klacht ging over contactdesk.nl. ‘Als je goed luistert zeggen ze dat je extra kosten moet betalen per minuut. Maar ik verstond dat dus niet. Kost €1,10 per minuut. Ze houden je zo lang mogelijk aan de lijn. Laten je modem opnieuw opstarten. Na het opstarten vragen ze 2 minuten te wachten! Wanneer het uiteindelijk nog niet werkt krijg je het telefoonnummer van Ziggo.’

Teller loopt door

Klantenservice- en doorschakeldiensten als deze staan je graag te woord voor €1,10 per minuut. Schakelen ze je door naar de klantenservice van bijvoorbeeld een internetprovider, dan loopt de teller door. Als je 10 minuten in de wacht staat bij de provider kost je dat €11 en ben je nog niet eens geholpen. De ‘klantenservice’ contactdesk.nl is inmiddels uit de lucht. Maar er zijn er meer die nog wel online zijn. Zoals klantenservice.contact die op dezelfde manier lijkt te werken en je tegen een hoog tarief doorschakelt. Een andere site met hetzelfde telefoonnummer is bel1817.nl.

Maken deze diensten zich schuldig aan misleiding? Toegegeven: op de websites staat de prijs per minuut vermeld plus dat de teller doorloopt na het doorverbinden. Maar heel duidelijk is die vermelding niet: hij staat in kleine, grijze letters en cijfers onder het grote afgebeelde telefoonnummer. En gezien de melding op Trustpilot trappen er mensen in.

Niet nieuw

Doorschakeldiensten zijn niet nieuw. We schreven er al in 2018 over. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kondigde toen aan strenger te gaan optreden tegen deze diensten. Dat gebeurde in de jaren erna inderdaad: enkele ‘cowboys’ werd hoge dwangsommen in het vooruitzicht gesteld als ze niet meteen met hun activiteiten zouden stoppen. Toch bleven ze in de jaren erna opduiken en slachtoffers maken. In coronatijd kwamen er bijvoorbeeld diensten die je voor 90 cent per minuut doorverbonden met het gratis nummer van de GGD. De ACM haalde er tientallen uit de lucht.

Sinds eind vorig jaar is het doorschakelen via een 0906-nummer verboden. De ACM heeft sindsdien al die betaalnummers gecontroleerd en de doorschakelnummers ingetrokken. De viercijferige nummers die beginnen met 18 worden hierdoor niet geraakt. Die mogen worden gebruikt als ‘abonnee-informatiedienst’ en je wel doorschakelen tegen een hoog tarief. Het blijft dus oppassen.

