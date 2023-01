Dropshippers maken het te bont

Makkelijk geld verdienen

Tegenwoordig werken veel webwinkels met dropshipping. Als je daar iets bestelt, plaatst de webwinkel je bestelling simpelweg bij een leverancier (vaak in Azië) en laat het artikel rechtstreeks door die leverancier naar jouw adres sturen. Dropshipping is ontzettend populair bij beginnende webwinkels, omdat ze zelf geen voorraad hoeven aan te houden.

Het gaat vaak om jonge mensen die denken makkelijk geld te gaan verdienen. Ze hoeven weinig meer te doen dan een website optuigen, orders doorzetten naar China en de winst opstrijken. Maar daarbij ‘vergeten’ ze nogal eens dat er ook verantwoordelijkheden bij komen kijken en dat er wetten en regels zijn waar ze zich aan moeten houden.

Volgens de Kamer van Koophandel zijn er in Nederland meer dan 1100 dropshippers actief. De websites lijken erg op elkaar, ze verkopen vaak kleding en/of gadgets en bijna altijd (zogenaamd) tegen hoge kortingen. Dat klinkt misschien als oplichting, maar een dropshipper is lang niet altijd een nepwebwinkel. Als er klachten zijn over leveringen, retourzendingen en terugbetalingen, kan dat ook komen doordat de webshop in financiële nood is of het werk niet aankan. Je moet oppassen als op de site adresgegevens ontbreken en het contact verloopt via een e-mailformulier. Zie de tips hieronder.

Veel klachten

De afgelopen maanden kregen we opvallend veel klachten over bycollina.nl en koopjeshuis.nl. Deze sites verkopen kleding en gadgets die vanuit Azië worden opgestuurd. De klachten gaan over de zeer trage levering en de belabberde kwaliteit van de producten – die soms heel anders zijn dan besteld. Wie het ontvangen product wil retourneren, merkt dat de shops niet of slecht bereikbaar zijn en ze geen of minder geld teruggeven.

‘Ik heb een product gekregen dat absoluut niet klopt met wat ik had besteld’, schrijft een klant op Klachtenkompas.nl over by-collina.nl. ‘Ik kwam erachter dat het in China online wordt gekocht, het is dus een soort AliExpress en van slechte kwaliteit. Nu moet ik zelf de retourkosten naar China betalen en krijg 20% van het bedrag niet terug’. Opvallend en veelzeggend is dat collina op de site met één l wordt gespeld, inclusief het e-mailadres (dat dus fout is).

Koopjeshuis.nl is ons al langer een doorn in het oog. Over deze dropshipper krijgen we al meer dan half jaar klachten. De website geeft bijzonder weinig informatie over wie erachter zit. Geen adres, geen KVK-nummer, alleen een e-mailformulier. Wij vroegen de verkoper in december om een reactie, maar dat leidde tot niets. Over koopjeshuis.nl komen nog steeds klachten. Lees in de Digitaalgids van januari 2023 (pdf, alleen voor leden) meer over deze zaak.

Herken een slechte dropshipper

Voorkom dat je in zee gaat met een slechte dropshipper. Ze zijn niet moeilijk te herkennen.

Zoek op de website naar een (huis)adres, telefoonnummer, e-mailadres, KVK- en btw-nummer. Ontbreken die? Dan is de webshop in overtreding. Koop er niet.

Tik het webadres in op Klachtenkompas.nl om te kijken of er klachten zijn over het bedrijf en of die worden opgelost. Check ook de reviews op nl.trustpilot.com. En googel de naam van de webwinkel. Dan vind je al snel meer (veelzeggende) recensies.

Check de website door op check.veiliginternetten.nl het webadres in te typen.

Staat er geen of vage informatie over de levertijd? Dat is ook een risico. Een product moet binnen 30 dagen geleverd worden. Is dit niet mogelijk, dan moet er op voorhand een andere levertermijn zijn afgesproken, bijvoorbeeld 6 weken.

Kijk voordat je bestelt naar de retour- en garantievoorwaarden.

Kijk of je achteraf of met een creditcard of PayPal kunt betalen. Als je creditcard een ‘aflevergarantie’ heeft, kun je daar soms je geld terugvragen. PayPal kent een soortgelijke service, maar iDeal niet. Kun je alleen met een bankoverschrijving betalen? Dat is verdacht.

Check op de website van de politie of er aangiften zijn gedaan tegen de site.

Lees op onze website meer over dropshipping en wat je rechten zijn als je iets via zo’n website koopt.