DSL-klanten duurder uit

Glasvezel

Het goedkoopste internetabonnement op het DSL-netwerk vind je bij Youfone en kost nu nog €32 per maand. Die voordelige abonnementen gaan via de oude koperlijn van KPN. Deze netwerkprovider vervangt nu alle koper in Nederland door glasvezel. Behalve de klanten van Youfone krijgen ook die van KPN, Odido, Online.nl, Freedom Internet, Solcon en Budget Thuis hiermee te maken. Abonnementen gaan op het glasvezelnetwerk per maand minstens €42 kosten, tijdelijke actiekortingen daargelaten. De klant krijgt daar wel sneller internet voor terug.

Alternatieven

Overstappen naar een andere provider? Dat kan. Op het nieuwe KPN-glasvezelnetwerk heb je keuze uit meerdere aanbieders, maar grote verschillen in tarieven zijn er niet. Consumentenbond-onderzoeker Stefan Vrijdag: ‘KPN bepaalt in grote mate de prijs. Die rekent als netwerkeigenaar een tarief aan de andere aanbieders op haar netwerk, zoals Online.nl, Youfone en Odido. Die berekenen dat weer door aan klanten.’

Er zijn nog 2 andere partijen die landelijk glasvezelnetwerken aanleggen: Delta Fiber en Open Dutch Fiber. Op die netwerken zijn nog wel aanbieders die lagere instaptarieven hebben (vanaf €35 per maand). En er zijn ook nog lokale glasvezelinitiatieven. Helaas zijn die alternatieven op veel minder plaatsen beschikbaar. De kabel dan maar? Daar schiet je niets mee op. Het goedkoopste internetabonnement van Ziggo kost ook €42,50, exact evenveel als dat van KPN.

Belangenbehartiger Silvia Smit: ‘De hogere prijzen staan in schril contrast met de belofte van toezichthouder ACM dat internet door meer glasvezel juist goedkoper zou worden voor consumenten. We gaan hierover het gesprek aan met ACM.’

Vergelijk!

Het is zinvol om te kijken of er een andere provider op je adres voordeliger is. Dat kan op onze site. Mogelijk kun je geld besparen. In de vergelijking gaan we uit van het goedkoopste internet only-abonnement. Bij pakketten met tv en telefonie kunnen de prijsverschillen groter zijn. Vaak zijn er ook kortingen.