Een jaar langer Windows 10

Microsoft blijft het besturingssysteem nog een jaar langer gratis beveiligingsupdates geven. Eerder stopte de gewone ondersteuning in oktober 2025. Via het Extended Security Updates-programma (ESU) van Microsoft kregen Europese consumenten al eerder een jaar gratis uitstel.

Prima computers

De jongste verlenging is voor veel consumenten goed nieuws, omdat nog steeds veel prima werkende computers op Windows 10 draaien. In mei van dit jaar werkte nog bijna een kwart van alle Nederlandse Windows-computers op versie 10 (bron: gs.statcounter.com). Ze zijn vaak te goed om al af te danken. En een upgrade naar Windows 11 is vaak niet mogelijk door de strenge eisen die Microsoft stelt aan de hardware. Hierdoor kwamen vorig jaar al veel Windows 10-gebruikers voor een lastige keuze te staan: hun goed werkende computer vervangen of zonder beveiligingsupdates doorgaan. Die laatste optie is onverstandig, omdat het besturingssysteem dan snel onveilig wordt.

Automatisch

De updates zijn alleen bedoeld om beveiligingslekken te dichten. Windows 10 krijgt al enkele jaren geen nieuwe functies meer. Gebruik je Windows 10 en ontvangt dat nog updates, dan hoef je volgens Microsoft niets te doen. De updates worden automatisch tot in oktober 2027 geïnstalleerd. Dit geeft je een jaar langer de tijd om een oplossing te bedenken voor je (oude) computer. Behalve een nieuwe computer kopen (met Windows of macOS) is Linux installeren een optie. In de Digitaalgids van januari/februari schreven we uitgebreid over Linux Mint.