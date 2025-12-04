Herken jij online oplichting?

Slechts 6% van de Nederlanders herkent online oplichting altijd. Dit is de conclusie uit een onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid. De 1800 deelnemers kregen e-mailberichten, WhatsApp-berichten en websites te zien, en moesten beoordelen of de getoonde voorbeelden echt of nep waren.

Aan zelfvertrouwen ontbreekt het niet. De helft van de Nederlanders zegt dat ze goed of heel goed zijn in het herkennen van online oplichting. Uit het onderzoek blijkt dat we onszelf sterk overschatten. Nederlanders onder de 34 jaar blijken gevoeliger voor online misleiding. Zij zeggen vaker dan andere leeftijdsgroepen dat ze online oplichting goed herkennen, maar klikken toch sneller op links van oplichters. Ook beoordelen zij nepberichten vaker als betrouwbaar dan 55-plussers.

Het onderzoek vormde de start van de jaarlijkse overheidscampagne ‘Laat je niet Interneppen’. Daar is een website voor gemaakt, laatjenietinterneppen.nl. De campagne loopt tot en met 28 december.

Oplichters gaan geraffineerd te werk. Zij kunnen met behulp van AI en eerder gelekte persoonsgegevens heel persoonlijke phishingberichten versturen. Die berichten bevatten bovendien steeds minder de vertrouwde kenmerken van online oplichting, zoals opzichtige taalfouten of verdacht uitziende links.

Herken phishing

Op onze website geven we tips om phishing en andere vormen van oplichting te herkennen.