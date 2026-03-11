Hoe meer informatie je op de phishingwebsite hebt gedeeld, hoe belangrijker het is om snel actie te ondernemen. In het kort:

Heb je alleen op de link naar de website geklikt: de kans op problemen is heel klein. Heb je een wachtwoord ingevuld: verander dat onmiddellijk. Heb je bankgegevens of betaalgegevens ingevuld: neem direct contact op met je bank.

1 Alleen geklikt

Kom je via de link op een verdachte website terecht? Klik nergens op en sluit de webpagina. Vul dus geen gegevens in en download niets. Veel phishingwebsites proberen je te laten inloggen of persoonlijke gegevens te laten invullen. Als je dat niet doet en niets downloadt, is de kans op schade heel klein.

Sommige oplichtingssites proberen schadelijke software op je apparaat te installeren. Voer daarom een volledige virusscan uit met de antivirussoftware op je computer of (indien mogelijk) telefoon.

2 Wachtwoord ingevuld

Heb je een wachtwoord ingevuld? Verander het wachtwoord meteen. Gebruik je dit wachtwoord ook ergens anders? Pas het ook daar aan. Bedenk een sterk, uniek wachtwoord en zet zo mogelijk tweestapsverificatie aan. Daarmee maak je het criminelen vrijwel onmogelijk om toegang te krijgen tot je account, zelfs als ze je wachtwoord weten. Voer een volledige virusscan uit met de antivirussoftware.

Controleer de komende tijd regelmatig je e-mailaccounts en andere online accounts. Let op onbekende transacties of meldingen van inlogpogingen. Criminelen gebruiken gestolen gegevens soms pas later.

Heb je je mobiele nummer ingevuld? Kijk dan of je bent aangemeld voor een ongewenste (sms) betaaldienst. Dat kan bij Payinfo.

3 Bankgegevens ingevuld

Heb je betaalgegevens ingevuld of vermoed je dat je bankrekening gevaar loopt? Neem dan direct contact op met je bank via het officiële telefoonnummer. De bank kan je rekening controleren en zo nodig extra maatregelen nemen.

Ben je geld kwijtgeraakt? Doe aangifte. Je kunt ook proberen je geld terug te krijgen door gegevens van de oplichter op te vragen. Lees hoe je dat doet op onze site.

Meld de phishingpoging

Meld phishing bij de Fraudehelpdesk. Daarmee help je andere consumenten te waarschuwen voor dezelfde ‘scam’.

Zo herken je phishing

Maar beter is het om phishingberichten tijdig te herkennen. Ze worden helaas steeds beter. Let daarom op deze signalen:

Een bericht dat urgentie creëert, bijvoorbeeld: ‘reageer vandaag nog’ of ‘snelle actie vereist’.

Een phishingmail komt bijna altijd van een vreemd mailadres. Check de afzender. Maar ook een betrouwbaar lijkend mailadres is geen garantie.

Een onpersoonlijke mail. Pas op als de aanhef ‘Geachte klant’ of iets dergelijks is. Een bank, bijvoorbeeld, kent je naam en zal je daarmee aanspreken. Je naam in de aanhef is helaas geen garantie, want criminelen kunnen je gegevens uit een hack hebben gehaald.

Een link naar een website die lijkt op de echte site, maar het niet is. Kijk dus goed naar het adres.

Verzoeken om inloggegevens of betaalgegevens. Banken vragen daar niet om.

Twijfel je? Kijk op de site van de Fraudehelpdesk of Opgelicht?!.

Lees alles over phishing en de signalen op onze speciale webpagina.