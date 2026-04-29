Goedkoper internetten via de kabel

Goedkoper dan Ziggo

Internet via de kabel van Ziggo kan nu goedkoper. De provider gaat op zijn netwerk nieuwe, goedkopere abonnementen aanbieden van dochtermerk Hollandsnieuwe. Het voordeligste abonnement met 100 Mbit internet – snel genoeg voor de meeste consumenten – gaat €35 per maand kosten. Daarmee heeft Hollandsnieuwe, dat tot nu toe alleen mobiele telefonie aanbood, het goedkoopste internetabonnement in de kabel- en glasvezelmarkt. Alleen Odido’s Klik-en-Klaar (via het mobiele netwerk) is met €26 per maand goedkoper.

Wil je ook tv kijken, dan betaal je bij Hollandsnieuwe €10 extra per maand. Voor dat bedrag krijg je meer dan 50 zenders via de tv-app. Anders dan bij Ziggo krijg je hier geen sportpakket bij. Ook een mediabox of wifiversterkers zitten niet in het pakket. Hollandsnieuwe belooft dat de prijs per maand 5 jaar gelijk blijft voor wie zich voor 1 juni aanmeldt.

‘Boete’ voor trouwe klanten

Consumenten die trouw bij hun internetprovider blijven, betalen elk jaar samen vele honderden miljoenen euro’s te veel. Door de jaarlijkse prijsverhogingen (‘inflatiecorrecties’) betalen ze meer dan de standaardprijs die nieuwe klanten betalen (zonder welkomstkortingen). Maar liefst 8 van de 10 huishoudens betalen hierdoor meer voor exact hetzelfde product. Juist kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een laag inkomen zijn de dupe, omdat zij het minst vaak overstappen.

De Consumentenbond vindt dit prijsdiscriminatie en roept daarom de nieuwe staatssecretaris van digitale zaken op om met telecomaanbieders in gesprek te gaan en deze ‘loyaliteitsboete’ te stoppen. Als zij dat weigeren, vinden wij dat er een wet moet komen die deze discriminatie verbiedt.

Lees meer over:

Ons standpunt