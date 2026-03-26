'Loyaliteitsboete’ trouwe internetklanten moet stoppen

Wat is er mis?

Klanten die niet overstappen van internetprovider, worden uitgemolken. Zij betalen door de opeenstapeling van jaarlijkse prijsverhogingen veel meer dan de standaardprijs. Dat is de geadverteerde prijzen voor nieuwe klanten, zonder welkomstkortingen.

Uit onderzoek van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt:

Acht op de 10 klanten hebben hun eerste contractperiode achter de rug.

Vaste klanten betalen per jaar tot wel €120 meer dan de standaardprijs.

Het gaat om ruim 6 miljoen huishoudens.

Vooral ouderen, mensen met een laag inkomen of lage opleiding zijn de dupe.

Zij betalen gemiddeld €6 per maand extra ten opzichte van overstappers.

Dat komt neer op €461 miljoen per jaar.

Wat moet er veranderen?

Deze prijsdiscriminatie van ‘slapende’ klanten moet stoppen. Desnoods met een wet. De ACM noemt zo’n wet ook al als mogelijke oplossing.

Waarom willen we dit?

Consumenten worden gestraft voor de trouw aan hun internetprovider. Ze krijgen geen welkomstkortingen, maar juist elk jaar een prijsverhoging onder het mom van inflatiecorrectie. Wij vinden dat principieel oneerlijk. Klanten die niet overstappen betalen veel meer voor precies hetzelfde product.

Om de loyaliteitsboete te ontlopen moeten consumenten nu steeds overstappen of actief verlengen. Dat is de omgekeerde wereld.

Bovendien zijn juist kwetsbare groepen de dupe. Zoals ouderen, mensen met een lage opleiding of die de Nederlandse taal niet goed spreken. Voor hen vormt overstappen een grote drempel. Zij zien onder andere op tegen overstapgedoe, in het bijzonder omdat er ook hardware vervangen en opnieuw geïnstalleerd moet worden. Dit is bij energiecontracten bijvoorbeeld niet het geval. Ook zijn er veel mensen die niet willen overstappen omdat ze gewoon tevreden zijn, te weinig prijsvoordeel zien of omdat ze hun mailadres niet willen kwijtraken.

Wie moet wat doen?

We roepen de nieuwe staatssecretaris van digitale zaken op om met telecomaanbieders in gesprek te gaan en de loyaliteitsboete te stoppen. Als zij dit weigeren, dan zou de bewindspersoon een voorstel in kunnen dienen voor een wet die prijsdiscriminatie van trouwe internetklanten verbiedt.