Green Consultancy betaalt gedupeerden terug

Het bedrijf deed zich soms voor als netbeheerder of als contactpersoon van (zogenaamd) failliete zonnepaneelbedrijven. Klagers meldden dat Green Consultancy ze onder druk zette om nog tijdens het telefoongesprek schriftelijk akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor €249. Ze kregen dan bijvoorbeeld te horen dat de garantie op hun zonnepanelen zou vervallen als ze niet instemden.

Het aantal klachten over Green Consultancy is inmiddels afgenomen. Maar de Consumentenbond ontvangt nog steeds veel klachten over de telefonische en aan huis verkoop van energieadvies en thuisbatterijen door verschillende bedrijven.

Meldpunt voor gedupeerden

Op aandringen van de Consumentenbond opende Green Consultancy in december 2025 een meldpunt voor gedupeerden. Maar het bedrijf deed daar vervolgens weinig mee. De Consumentenbond sommeerde Green Consultancy toen om binnen 14 dagen de gedupeerden die zich bij de Consumentenbond hadden gemeld, terug te betalen. Na controle van alle dossiers ging het bedrijf overstag en betaalde uiteindelijk deze consumenten hun geld terug.