Consumentenbond waarschuwt: ga niet in zee met Green Consultancy

Sinds oktober 2025 ontvangt de Consumentenbond veel klachten over Green Consultancy. Het bedrijf doet zich soms voor als netbeheerder of als contactpersoon van (zogenaamd) failliete zonnepaneelbedrijven. Klagers melden dat Green Consultancy ze onder druk zet om nog tijdens het telefoongesprek schriftelijk akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor €250. Ze krijgen dan bijvoorbeeld te horen dat de garantie op hun zonnepanelen vervalt als ze niet instemmen.

Oplichterij

‘Je reinste oplichterij’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘Green Consultancy misbruikt namen van bedrijven waarmee het niets te maken heeft en lapt consumentenrechten aan zijn laars. We adviseren consumenten om direct op te hangen als dit bedrijf belt.’

Geld terug

Op aandringen van de Consumentenbond opende Green Consultancy in december 2025 een meldpunt voor gedupeerden die hun geld terug willen. Maar tot nu toe kreeg slechts een kleine minderheid zijn geld terug.

Molenaar: ‘Dit is niet volgens de afspraak. Daarom onderzoeken we of wij het geld namens de gedupeerden kunnen terugvorderen.’

Boetes

De Consumentenbond vond een link tussen Green Consultancy en een ander bedrijf dat, onder verschillende namen, telefonisch energiecontracten verkocht namens HEM en DGB Energie. Deze bedrijven kregen in 2022 en 2024 boetes van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wegens misleiding bij telefonische verkoop.

ACM

De Consumentenbond heeft de ACM geinformeerd. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is op de hoogte gebracht, omdat Green Consultancy consumenten belt zonder geldige toestemming.