Consumentenbond blij met boete voor DGB Energie

De ACM beboette DGB Energie omdat zijn tussenpersonen tijdens verkoopgesprekken niet vertelden dat ze namens DGB Energie belden. Ook hielden de verkopers belangrijke informatie achter over bijvoorbeeld looptijd, opzegboetes, tarieven en het totale jaarbedrag. Of ze gaven deze informatie pas laat in het gesprek.

De telemarketeers lichtten consumenten verder niet goed voor over de voorwaarden voor het vergoeden van een eventuele overstapboete van de oude leverancier. En ze verzwegen vaak dat DGB zelf ook een overstapboete in rekening kon brengen als het nieuwe contract vóór het einde van de looptijd zou worden stopgezet.

Hoog tijd

‘Dit werd hoog tijd’, reageert Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘De agressieve en misleidende telefonische verkoop van energiecontracten is één van de grootste ergernissen onder consumenten. En er leek geen kruid tegen gewassen. Zelfregulering door de sector, een keurmerk, strengere regelgeving, niets hielp. De sector bleef willens en wetens de wet overtreden. En dus vroegen wij al langere tijd om stevige handhaving. Die lijkt er nu te komen en dat is goed nieuws voor consumenten.’

