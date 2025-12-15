icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Green Consultancy betaalt gedupeerden terug

Telemarketingbureau Green Consultancy heeft op aandringen van ons een meldpunt geopend voor gedupeerde consumenten die hun geld terug willen. We vroegen het bedrijf om dit te doen na een opvallende piek aan klachten over hun verkoopmethoden.
Vincent van Amerongen   Expert ElektronicaGepubliceerd op:15 december 2025

Misleiding en druk tijdens verkoop

In de afgelopen 2 maanden kregen we veel meldingen over Green Consultancy. Dit bedrijf verkoopt telefonisch energieadviezen aan huis voor €200 (inmiddels €250). Volgens de klagers gebeurt dit op een misleidende en dwingende manier.

Uit de meldingen blijkt dat medewerkers van Green Consultancy:

  • Zich voordoen als netbeheerder.
  • Consumenten bang maken met waarschuwingen over sterk stijgende energiekosten.
  • Onterecht zeggen dat consumenten geen bedenktijd hebben als ze de offerte tekenen.
  • Consumenten onder druk zetten om meteen akkoord te gaan.

Daarnaast:

  • Worden mensen gebeld zonder geldige toestemming.
  • Ontbreekt op de website de verplichte informatie over het herroepingsrecht en de voorwaarden.

Mailbox voor geld terug

Green Consultancy heeft beterschap beloofd. Op ons verzoek is er een speciaal e-mailadres voor klanten die aangeven onder druk of valse beloftes te hebben betaald en hun geld terug willen: klacht@green-consultancy.nl

We blijven in de gaten houden of Green Consultancy zich aan de afspraken houdt en klanten echt compenseert. We vragen consumenten die zich bij Green Consultancy melden, om op ons Meldpunt Eerlijk door te geven of zij inderdaad hun geld terug hebben gekregen.