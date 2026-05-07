Zorgverzekeraars kopen te weinig medicijnen in, consumenten de dupe

Het voorkeursmerk van verzekeraars is lang niet altijd leverbaar. Apotheken geven dan zo mogelijk hetzelfde medicijn van een ander merk mee. Consumenten moeten dan vaak bijbetalen of het gaat van hun eigen risico af. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond waarbij enkele honderden consumenten inzicht gaven in hun medicijngebruik. Daarnaast kan een alternatief voor gezondheidsproblemen zorgen, omdat het net iets anders werkt of de dosering anders is. De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars hun inkoop- en preferentiebeleid aanpassen.

Volledig vergoeden alternatief

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Een patiënt die afhankelijk is van medicijnen moet die tijdig, veilig en zonder extra financiële drempels kunnen krijgen. Wanneer een voorkeursmiddel niet leverbaar is, moet er een passend ander merk beschikbaar zijn dat zorgverzekeraars volledig vergoeden. En verzekeraars moeten per medicijn niet 1 maar 5 leveranciers of merken contracteren, zodat de risico’s op tekorten afnemen.’

Concrete aanpassingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt ook dat zorgverzekeraars actiever moeten sturen op medicijntekorten en beter vooruit moeten kijken. De Consumentenbond vraagt zorgverzekeraars nu om een aantal concrete beleidsaanpassingen door te voeren (pdf). Deze aanpassingen lossen meer dan de helft van de geneesmiddelentekorten aan de balie van de apotheek op, verwacht de Consumentenbond.

Grootste consumentenfrictie

Molenaar: ‘Wij vragen consumenten elk jaar waar wij als Consumentenbond het meeste aandacht aan zouden moeten besteden en al 2 jaar staat medicijntekorten bovenaan. Dat benadrukt hoe ingrijpend een medicijntekort is voor de 3,5 tot 4 miljoen mensen die hier jaarlijks mee te maken krijgen. Hoog tijd dus dat de verzekeraars in actie komen en de bal niet weer bij een ander leggen.’

De Consumentenbond steunt ook de campagne ‘Boete op Genezen’ van apothekersorganisaties Landelijke Eerstelijns Farmacie (LEF) en de Verenging Jonge Apothekers (VJA).