Wat is er mis?

Meer dan 4 miljoen van de bijna 12 miljoen medicijngebruikers hadden in 2025 last van medicijntekorten. Voor deze tekorten zijn verschillende oorzaken. Zoals problemen met de productie en distributie van medicijnen, maar ook met het beleid van zorgverzekeraars en de prijzen. Want fabrikanten leveren liever aan landen waar ze meer verdienen.

Onze eisen

We willen dat zorgverzekeraars, toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Ministerie van Volksgezondheid meer doen om medicijnentekorten te voorkomen.

We willen dat zorgverzekeraars hun zorgplicht serieus nemen en beleid aanpassen. De NZa moet zorgen dat dit ook echt gebeurt, en optreden als dat nodig is.

Wat gaan we doen?

We doen onderzoek en praten met partijen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit over de aanpak van het medicijntekort. Ook proberen we invloed uit te oefenen op de Europese regels (Critical Medicines Act). We pleiten in Brussel voor verplichte inkoopregels en eerlijke voorraden in heel Europa.

