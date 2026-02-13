Medicijntekorten schaden patiënten

Miljoenen patiënten hebben elk jaar last van medicijntekorten. Zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid moeten meer doen om deze tekorten te voorkomen.

Wat is er mis?

    Meer dan 4 miljoen van de bijna 12 miljoen medicijngebruikers hadden in 2025 last van medicijntekorten. Voor deze tekorten zijn verschillende oorzaken. Zoals problemen met de productie en distributie van medicijnen, maar ook met het beleid van zorgverzekeraars en de prijzen. Want fabrikanten leveren liever aan landen waar ze meer verdienen.

    Onze eisen

    We willen dat zorgverzekeraars, toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Ministerie van Volksgezondheid meer doen om medicijnentekorten te voorkomen.

    We willen dat zorgverzekeraars hun zorgplicht serieus nemen en beleid aanpassen. De NZa moet zorgen dat dit ook echt gebeurt, en optreden als dat nodig is.

    Wat gaan we doen?

    We doen onderzoek en praten met partijen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit over de aanpak van het medicijntekort. Ook proberen we invloed uit te oefenen op de Europese regels (Critical Medicines Act). We pleiten in Brussel voor verplichte inkoopregels en eerlijke voorraden in heel Europa.
     

        'De consument mag niet de dupe worden als zorgverzekeraars niet genoeg medicijnen inkopen'

        Ramona de Jong, belangenbehartiger zorg Consumentenbond

      Wat kun jij doen?

      • Bestel je medicijnen op tijd. Een buffer is verstandig, maar hamster niet. Overleg met je apotheker wat in jouw geval verstandig is.

      • Bespreek regelmatig met je (huis)arts of de medicijnen en dosering nog nodig zijn. Controleer of je apotheek een eventuele aanpassing van de dosering heeft verwerkt.

      • Krijg je meer dan je nodig hebt? Haal dan niet alles op, want medicijnen kunnen niet opnieuw uitgegeven worden. 

      • Shop niet online. Zelf medicijnen bestellen waarvoor je een recept nodig hebt, is gevaarlijk.

      Tijdlijn

      13 februari 2026

      Rapport 'meldweek geneesmiddelentekorten in 2025'

      Geneesmiddeltekorten blijven een structureel probleem, zo blijkt uit de resultaten van nieuw onderzoek van SIR Instituut en LEF (Landelijke Eerstelijns Farmacie).

      • Dagelijks raken geneesmiddeltekorten tienduizenden patiënten.
      • Tijdens de LEF-meldweek registreerden 227 openbare apotheken tekorten voor 314 verschillende geneesmiddelen, waaronder in de top 5 het schildklierhormoon levothyroxine en het antipsychoticum quetiapine.
      • Ruim de helft van de 4.057 ondervraagde patiënten had het afgelopen jaar met een tekort te maken.
      • Bij 43% leidde dit tot klachten, bijwerkingen, stress of problemen met het medicatiegebruik.
      14 april 2025

      Standpunt geneesmiddelentekorten

      Na een reeks gesprekken met partijen die zich bezighouden met geneesmiddelentekorten heeft de Consumentenbond een standpunt ingenomen. De volgende partijen zijn door ons één of meerdere malen gesproken:

      • KNMP
      • Landelijke Eerstelijns Farmacie (LEF)
      • Patiëntenfederatie 
      • College ter Beoordeling Geneesmiddelen
      • Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen
      • Nederlandse Zorgautoriteit
      • Bogin
      • Zorgverzekeraars Nederland
      • Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
      • Ministerie van VWS (alleen schriftelijk)
      25 februari 2025

      Te weinig medicijnen: een regelrechte ramp

      Er zijn veel te weinig medicijnen in Nederland. Meer dan 4,5 miljoen van de bijna 12 miljoen medicijngebruikers in Nederland zijn geraakt door een tekort aan medicijnen. Dit blijkt uit cijfers van de apothekersorganisatie KNMP.

      Het gaat ook nog eens om veelgebruikte medicijnen voor veelvoorkomende aandoeningen. Bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten, diabetes en astma. Ook bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en oogmedicatie zijn regelmatig niet verkrijgbaar. En de laatste maanden was er ook tekort aan antibiotica en prednisolon. Het probleem is dus niet beperkt tot een bepaald soort medicatie.

