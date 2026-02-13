Miljoenen patiënten hebben elk jaar last van medicijntekorten. Zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid moeten meer doen om deze tekorten te voorkomen.
Meer dan 4 miljoen van de bijna 12 miljoen medicijngebruikers hadden in 2025 last van medicijntekorten. Voor deze tekorten zijn verschillende oorzaken. Zoals problemen met de productie en distributie van medicijnen, maar ook met het beleid van zorgverzekeraars en de prijzen. Want fabrikanten leveren liever aan landen waar ze meer verdienen.
We willen dat zorgverzekeraars, toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Ministerie van Volksgezondheid meer doen om medicijnentekorten te voorkomen.
We willen dat zorgverzekeraars hun zorgplicht serieus nemen en beleid aanpassen. De NZa moet zorgen dat dit ook echt gebeurt, en optreden als dat nodig is.
We doen onderzoek en praten met partijen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit over de aanpak van het medicijntekort. Ook proberen we invloed uit te oefenen op de Europese regels (Critical Medicines Act). We pleiten in Brussel voor verplichte inkoopregels en eerlijke voorraden in heel Europa.
Ramona de Jong, belangenbehartiger zorg Consumentenbond
Bespreek regelmatig met je (huis)arts of de medicijnen en dosering nog nodig zijn. Controleer of je apotheek een eventuele aanpassing van de dosering heeft verwerkt.
Krijg je meer dan je nodig hebt? Haal dan niet alles op, want medicijnen kunnen niet opnieuw uitgegeven worden.
Shop niet online. Zelf medicijnen bestellen waarvoor je een recept nodig hebt, is gevaarlijk.
Rapport 'meldweek geneesmiddelentekorten in 2025'
Geneesmiddeltekorten blijven een structureel probleem, zo blijkt uit de resultaten van nieuw onderzoek van SIR Instituut en LEF (Landelijke Eerstelijns Farmacie).
Standpunt geneesmiddelentekorten
Na een reeks gesprekken met partijen die zich bezighouden met geneesmiddelentekorten heeft de Consumentenbond een standpunt ingenomen. De volgende partijen zijn door ons één of meerdere malen gesproken:
Te weinig medicijnen: een regelrechte ramp
Er zijn veel te weinig medicijnen in Nederland. Meer dan 4,5 miljoen van de bijna 12 miljoen medicijngebruikers in Nederland zijn geraakt door een tekort aan medicijnen. Dit blijkt uit cijfers van de apothekersorganisatie KNMP.
Het gaat ook nog eens om veelgebruikte medicijnen voor veelvoorkomende aandoeningen. Bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten, diabetes en astma. Ook bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en oogmedicatie zijn regelmatig niet verkrijgbaar. En de laatste maanden was er ook tekort aan antibiotica en prednisolon. Het probleem is dus niet beperkt tot een bepaald soort medicatie.
Te weinig medicijnen: een regelrechte ramp
