Uitbetaling compensatie woekerpolissen Reaal kan beginnen

In maart 2024 werden de belangenorganisaties het eens met verzekeraar Reaal en zijn rechtsvoorgangers over compensatie voor een groep consumenten met beleggingsverzekeringen. De Vereniging Woekerpolis.nl staakte hierop zijn juridische procedure tegen Reaal.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Heel fijn dat we nu ook achter dit woekerpolisdossier een punt kunnen zetten.’

Eerder gingen consumenten akkoord met schikkingen met Achmea, a.s.r./Aegon en Nationale Nederlanden. Ook met De Goudse sloten de organisaties een akkoord. Deelnemers aan die claim ontvangen binnen afzienbare tijd ook hun persoonlijke voorstel.

Flinke operatie

Het kan nog wel even duren voordat alle deelnemers het geld op hun rekening hebben staan. Stef Smit, directeur ConsumentenClaim: ‘Het gaat om een groot aantal deelnemers. Het controleren en uitbetalen van de claims is dus een flinke operatie, maar we doen er alles aan om dit proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.’

De Consumentenbond adviseert consumenten die hun aanbod nog niet hebben geaccepteerd, dat zo snel mogelijk alsnog te doen. Zo kunnen zij zonder vertraging in het uitbetalingsproces worden meegenomen.

Woekerpolis

Consumenten lieten verzekeraars beleggen met hun verzekeringspremie en hoopten zo een mooi kapitaal op te bouwen. Maar verzekeraars informeerden hun klanten onvoldoende over de kosten die zij daarbij in rekening brachten. Hierdoor viel het beleggingsrendement tegen en werden de voorgespiegelde eindbedragen niet gehaald. Deze verzekeringsproducten werden bekend als ‘woekerpolis’.

Andere schikkingen

Consumenten met een beleggingsverzekering bij ERGO Insurance, KBC groep, Legal &General/Scildon, Onderlinge Gravenhage en Waard verzekeringen kunnen zich nog aanmelden bij Consumentenbond Claimservice. Lees meer over de voortgang van alle schikkingen op de site.