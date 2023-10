Let op met kopen bij BCC

Profiteren

Als je snel bent, kun je misschien nog profiteren van de ‘leegverkoop’. Ga naar een van de nog geopende winkels: de webshop is al gesloten. In de filialen die nog open zijn, zijn flinke kortingen te krijgen.

BCC had 57 winkels en zo'n 1000 werknemers in dienst. De keten maakte al jaren verliezen, naar eigen zeggen door onder andere de grote concurrentie van webwinkels en de inflatie. Dinsdag sloten alle vestigingen vroegtijdig hun deuren vanwege agressieve koopjesjagers. Of en wanneer de winkels weer open gaan, heeft BCC nog niet bekendgemaakt.

Minder rechten

Bedenk dat je als consument minder rechten hebt als je nu nog iets bij BCC koopt. Verwacht geen service. Voldoet het product niet aan je wensen of is het defect? Dan heeft het geen zin om ermee terug te gaan naar de winkel. Je kunt het niet ruilen en je krijgt het aankoopbedrag niet terug. Voor de wettelijke garantie is BCC niet meer het juiste adres. Wil je een beroep doen op die garantie, dan kun je contact opnemen met de fabrikant van het product. Volgens de curatoren die het faillissement afhandelen, kunnen en mogen de BCC-winkels geen geld teruggeven.

Heb je een product gekocht in de webshop, en is dat niet geleverd? Dan ben je je geld waarschijnlijk kwijt. Je kunt je slechts melden bij de curatoren en aansluiten in de rij met schuldeisers. Ook als BCC nog een apparaat van jou in reparatie heeft, zul je je moeten wenden tot de curatoren door in een brief om teruggave te vragen.

Meer informatie:

