Meld je aan voor Windows 10-updates

Over enkele dagen stopt Microsoft met automatische beveiligingsupdates voor Windows 10. Tenzij je actie onderneemt en je inschrijft voor een jaar verlenging. Doe je dat niet, dan wordt je computer na korte tijd kwetsbaar voor malware en hackers. De inschrijving voor de verlenging is inmiddels gestart. Volgens Microsoft zal de inschrijfoptie een heel jaar open blijven staan, maar het is verstandig daar niet lang mee te wachten.

Microsoft stelt wel enkele voorwaarden:

De gratis verlenging geldt voor de consumentenversie Home en voor Professional, Pro Education en Workstations.

Windows 10 moet zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie (22H2).

Je moet zijn aangemeld met je Microsoft-account en aangemeld blijven.

Op de site van Microsoft lees je meer over de eisen.

Hoe krijg je die extra gratis updates?

Klik linksonder in het scherm op de Startknop en ga naar ‘Instellingen’ > ‘Update en beveiliging’ > ‘Windows Update’. Als je daar de inschrijfoptie niet ziet, klik dan op ‘Naar updates zoeken’. Krijg je de melding nog steeds niet, probeer het dan over een dagen nog een keer. Voldoet je computer aan de door Microsoft gestelde eisen, dan verschijnt de link ‘Nu inschrijven’. Klik op ‘Volgende’ > ‘Registreren’.

Gebruik je de computer met een lokaal account, dus zonder te zijn ingelogd bij Microsoft, dan vraagt Windows je om in te loggen en ingelogd te blijven. Ben je niet ingelogd met een Microsoft-account? Dan kost de verlenging $30. Wie na de gratis update uitlogt, wordt gestraft. Op de bovengenoemde website van Microsoft staat dat de updates dan tijdelijk worden stilgelegd en dat je je er opnieuw voor moet aanmelden.

Miljoenen computers

Microsoft was al heel lang van plan om op 14 oktober 2025 te stoppen met de ondersteuning van Windows 10. Het besturingssysteem is nu 10 jaar oud. Tot 7 jaar geleden werden nog computers verkocht die niet geschikt zijn voor Windows 11. Omdat computers tegenwoordig langer meegaan dan 7 jaar, zijn er wereldwijd nog honderden miljoenen computers die prima met Windows 10 werken. In Nederlandse huishoudens staan er nog ongeveer 2 miljoen. De meeste van deze apparaten kunnen niet upgraden naar Windows 11 vanwege de strengere hardware-eisen die Microsoft daaraan stelt.

Door de vele kritiek kon Microsoft niet anders dan de ondersteuning voor Windows 10 verlengen. Aanvankelijk zouden consumenten $30 moeten betalen voor nog een jaar extra veiligheidsupdates. Na maatschappelijke druk kon dat ook gratis in ruil voor het gebruik van (meer) Microsoft-diensten. Onder druk van Europese consumentenorganisaties waaronder de Consumentenbond, besloot Microsoft eind september om de updates binnen de Europese Economische Ruimte (dat is de EU met nog enkele landen) alsnog gratis aan te bieden. Met dus als voorwaarde dat je een Microsoft-account gebruikt.

Wat gebeurt er over een jaar?

Over een jaar, op 13 oktober 2026, loopt Windows 10 alsnog af. Ook dan zullen er nog miljoenen computers met Windows 10 in bedrijf zijn. Zonder updates worden die computers onveilig en zullen consumenten ze noodgedwongen moeten vervangen. Dat zorgt voor onnodige kosten en milieuschade. Wij vinden één jaar uitstel te weinig. Zakelijke gebruikers krijgen updates tot 2028, dus technisch kan het langer.