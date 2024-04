Nepdatingsites innen geld

Nepprofielen

Op zoek naar liefde of seks beproeven veel mensen hun geluk op een datingsite. Dat is niet zonder risico, want er zijn behalve bonafide sites ook veel nepdatingsites van oplichters. Die laatsten halen allerlei gemene trucs uit om mensen geld afhandig te maken en onder druk te zetten. De diensten adverteren via sociale media, waaronder Instagram.

De malafide websites bevatten ook nepprofielen om je als klant binnen te halen. Zelfs als je daar een gratis of voordelig proefabonnement afsluit, kom je bedrogen uit. Je abonnement wordt niet gestopt, ook niet als je je netjes afmeldt, maar omgezet in een betaald abonnement. Het komt ook voor dat zo’n sites je abonneert op een tweede datingsite, zodat ook die geld gaat innen. De kosten kunnen oplopen tot tientallen euro’s per maand. De foute sites zijn soms Nederlandstalig, maar bevinden zich in Oost-Europese landen. Vooral de naam Howlogic KFT in Hongarije wordt heel vaak door gedupeerden genoemd. Het bedrijf zegt zelf betaalprovider te zijn van de datingsites: de naam staat op de bankafschriften.

Duitse betaaldienst

Op klacht.nl staan honderden meldingen van mensen bij wie zonder toestemming geld is afgeschreven. Deze manier van fraude speelt al jaren, maar de Fraudehelpdesk ziet het aantal klachten over spookafschrijvingen toenemen. Dat gebeurt via de aan Howlogic KFT gelinkte Duitse betaaldienst Duitse Novalnet AG. Betaal je niet of laat je het geld door de bank terugstorten, dan schakelt de betaaldienst een incassobureau (eCollect AG) en/of een advocatenkantoor in, en lopen de geclaimde bedragen snel op. Uit de meldingen op klacht.nl blijkt dat klagen kan helpen. We zien dat Howlogic KFT daar klachten oppakt en onterecht geïncasseerde geld terugboekt.

Het Europees Consumenten Centrum, een EU-instantie, adviseert om onterechte afschrijvingen van een nepdatingsite niet te betalen, maar ze ook niet te negeren. Op zijn site legt het ECC uit wat je het beste kunt doen:

Kijk welke regels de datingsite heeft overtreden. Probeer reeds betaald geld terug te vorderen via je bank. Laat het incassobureau weten dat je niet betaalt. Meld de affaire bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Fraudehelpdesk.

