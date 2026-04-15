Oplichters bellen Odido-klanten

Neptelefoontjes na datalek

Odido-klanten moeten extra alert blijven. Twee maanden na de grote hack bij de provider melden klanten dat ze zijn gebeld door oplichters. Die bieden zogenaamd namens Odido compensatie aan voor geleden schade. Volgens de Fraudehelpdesk krijgen de slachtoffers daarna een sms met een ‘verificatiecode’. Die moeten ze voorlezen. Daarmee geven ze de oplichter ongemerkt toestemming om een eSIM te installeren of krijgt hij toegang tot hun Odido-account.

De Fraudehelpdesk adviseert om zo’n gesprek meteen te beëindigen. Odido belt klanten niet over een compensatieregeling. En geef nooit codes door die je via een sms ontvangt, en verwijder de sms. Heb je toch een code gedeeld? Neem dan direct contact op met Odido en laat je simkaart blokkeren. Wijzig ook het wachtwoord van je Odido-account.

Ook nieuwe phishingmails

Ondertussen blijven minder brutale oplichters phishingmails sturen die inspelen op de mega-hack bij Odido. In een van de laatste oplichtingsmails wordt mensen gevraagd om op een link te klikken om zogenaamd een app-update te installeren. Odido zal je dit nooit op deze manier vragen. Ook de klanten van Ben en Simpel lopen risico phishingmails te ontvangen. Op de website van Odido staat de laatste informatie over de hack, al werd hier afgelopen week geen melding gemaakt van bellende oplichters.

Nog meer hacks

Niet alleen Odido had te maken met een hack. Deze week meldden Basic-Fit en Booking.com dat ook zij zijn getroffen door een hack en dat daarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Bij Basic-Fit gaat het om gegevens van ongeveer een miljoen klanten, waaronder namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en bankgegevens. Booking.com meldt dat er geen betaalgegevens zijn gestolen. Wel zijn boekingsgegevens en contactinformatie, zoals e-mailadressen en telefoonnummers, buitgemaakt. Hoe groot de schade hier precies is, was nog niet duidelijk.

Beide bedrijven waarschuwen hun klanten om alert te zijn op phishingmails, waarin oplichters zich voordoen als Basic-Fit of Booking.com. Dus eerst goed kijken waar een e-mail precies vandaan komt voordat je erop klikt.

Klanten van Booking.com (en andere boekingssites) zijn vaker doelwit van criminelen. Omdat de accommodaties hun beveiliging niet altijd goed op orde hebben, lukt het hackers soms om in te breken in het boekingssysteem. Oplichters gebruiken de gestolen gegevens dan om klanten te benaderen en geld afhandig te maken.