Oplichting via Booking.com

Het aantal meldingen van oplichting via het populaire boekingsplatform Booking.com blijft toenemen. Niet alle accommodaties die je via Booking.com kunt boeken, hebben hun beveiliging op orde. Soms slagen cybercriminelen erin om het account van een hotel te hacken en de reserveringsgegevens van klanten te bemachtigen. Vervolgens sturen ze hen een vals bericht via het berichtensysteem van Booking.com, WhatsApp of e-mail. Er zou zogenaamd een probleem zijn met de creditkaart of een voorschot moeten worden betaald. In het bericht zit dan een link die leidt naar een phishingsite die probeert je gegevens te stelen. De mails zijn geloofwaardig, want ze lijken afkomstig van de boekingssite en bevatten de echte reserveringsgegevens.

Dit probleem speelt al enkele jaren. Bij de Fraudehelpdesk kwamen in 2025 zo’n 200 meldingen binnen over oplichting bij boekingen via Booking.com. De schade bedroeg meer dan €65.000. Een jaar eerder ontving de Fraudehelpdesk nog 89 meldingen met een totale schade van €25.000. Dit is het topje van de ijsberg, want veel gedupeerden zullen zich niet bij de Fraudehelpdesk melden. Ben je slachtoffer geworden van deze truc, meld dat dan (ook) bij de Fraudehelpdesk.

Zorgvuldig checken

Ontvang je na je reservering of kort voor je verblijf een dringend bericht waarin je wordt gevraagd om opnieuw te betalen of je gegevens te controleren? In het bericht staat een link naar een nepwebsite, dus niet naar Booking.com. Check dus altijd het webadres door er met het muispijltje overheen te bewegen. Heb je al geklikt, kijk dan eerst goed naar het adres in de adresbalk bovenaan het scherm voordat je betaalgegevens invoert. Heb je ook maar de minste twijfel, reageer dan niet. Neem contact op met de accommodatie via de contactgegevens die op het boekingsplatform staan vermeld.

Booking.com zelf erkent dat oplichting een groeiend probleem is. De site adviseert gebruikers om berichten altijd te controleren via de officiële website of de Booking-app, en nooit via externe links of berichten buiten het platform te betalen.

