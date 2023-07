Schadeclaim tegen Avast

Wat deed Avast fout?

De gratis virusscanner van Avast is zeer populair. Hij presteert ook vaak goed in onze eigen antivirustest. Een virusscanner heeft per definitie toegang tot alle uithoeken van je systeem om malware en bedreigingen te kunnen ontdekken. Eind 2019 kwam aan het licht dat Avast daar misbruik van maakte. Het bewaarde je complete online zoek- en surfgedrag, inclusief zoekopdrachten, websitebezoeken en online aankopen.

Avast verkocht die gegevens door via een dochteronderneming aan grote bedrijven, zoals techgiganten Google en Microsoft, maar ook Yelp en Pepsi. Deze bedrijven zouden miljoenen dollars hebben betaald om over datasets te mogen beschikken waarmee ze onlinegedrag van gebruikers tot in detail kunnen uitpluizen. Na alle ophef stopte Avast in 2020 met dit datagraaien.

De claim

Stichting Consumers United in Court (CUIC) wil een schadevergoeding voor Nederlandse gedupeerden wegens het schenden van de Nederlandse en Europese privacywetgeving. CUIC is een samenwerkingsverband van privacyorganisaties Privacy First en None of Your Business (NOYB). Zij willen hiermee genoegdoening voor de getroffen consumenten, maar ook een voorbeeld stellen voor alle bedrijven.

Aanmelden?

Had jij tussen mei 2015 en januari 2020 een virusscanner van Avast op je pc of mobiel, of een extensie van Avast in je browser? Dan kun je je aanmelden voor de massaclaim.

Opletten bij gratis antivirus

Dit soort dataverzamelen achter je rug om van software is en blijft helaas moeilijk te ontdekken, ook voor ons. Bij gratis virusscanners zijn er wel extra aandachtspunten om op te letten. Ze moeten op een andere manier hun geld verdienen: via reclame of aan je data.