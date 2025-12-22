Valse telefoontjes over thuisbatterij

De verkopers van thuisbatterijen gaan steeds agressiever te werk. De Fraudehelpdesk krijgt meldingen over telefonische verkopers die beweren dat ze uit naam van de Rijksoverheid of een energiemaatschappij bellen. Ze zeggen dat je verplicht bent een thuisbatterij aan te schaffen als noodstroomvoorziening. De beller verwijst daarbij naar het boekje over noodpakketten, dat alle Nederlanders per post hebben ontvangen van de Rijksoverheid.

De Fraudehelpdesk meldt dat de verkopers in eerste instantie heel vriendelijk zijn. Als je niet ingaat op het ‘aanbod’ ontstaat een dreigende sfeer en wordt soms zelfs beweerd dat je een boete kunt krijgen als je de thuisbatterij niet aanschaft.

Vals

Deze telefoontjes zijn overduidelijk vals. Ontvang je ook zo’n telefoontje, ga dan niet in op het verzoek. Geef geen toestemming om een thuisbatterij aan te schaffen, niet schriftelijk en ook niet mondeling. Verbreek de verbinding.

Ben je door een verkoper gebeld en ben je ingegaan op het verzoek tot aanschaf en heb je geld overgemaakt of gegevens doorgegeven? Neem dan contact op met de Fraudehelpdesk voor persoonlijk advies. Dat kan telefonisch op 088 – 786 73 72 of via de website.

Doe zelf onderzoek

Met verkopers van thuisbatterijen die je telefonisch of aan de deur benaderen moet je uitkijken. Ook de Consumentenbond krijgt steeds meer meldingen van misleidende verkoop. Een goed getrainde verkoper zet je onder druk om akkoord te gaan met een (vaak te) hoge offerte voor een thuisbatterij. Wil je daar later vanaf, dan is dat erg lastig én ben je een flinke borg kwijt.

Wil je een thuisbatterij, ga niet impulsief in op dergelijke aanbiedingen. Doe eerst zelf grondig onderzoek. Kijk voor eerlijke informatie over thuisbatterijen op onze website. Je leest er hoe een thuisbatterij werkt, hoeveel hij kost en hoe snel je hem terugverdient.