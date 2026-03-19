Windows 10 wordt groot risico

‘Zerodays’

Microsoft brengt elke tweede dinsdag van de maand, op ‘Patch Tuesday’ belangrijke beveiligingsupdates uit. In maart werden 79 kwetsbaarheden gerepareerd. Twee daarvan waren zogeheten zero-days. Dat zijn lekken die niet door de softwareontwikkelaar zijn ontdekt, maar door een hacker, zodat er ‘nul dagen’ zijn om de lekken te dichten. Maart was niet eens een bijzonder slechte maand voor Windows 10. Ook in januari en februari werden veel gaten gedicht, waaronder zero-days. Veel van de gerepareerde kwetsbaarheden zaten diep in het besturingssysteem, maar ook in Microsoft Edge en Office. De volgende Patch Tuesday is dinsdag 14 april.

Heeft Windows 10 de nieuwste updates?

De beveiligingsupdate waarover het gaat heeft nummer KB5078885. Je kunt eenvoudig zien of je computer hem heeft.

Klik op de Startknop > ‘Instellingen’ > ‘Bijwerken en beveiliging’. Je komt automatisch in het tabblad Windows Update. Als hier staat ‘U bent up-to-date’, zijn de laatste updates geïnstalleerd. Zijn er updates beschikbaar, dan zal Windows die automatisch downloaden en installeren. Staat er alleen zoiets als ‘Updates beschikbaar’, installeer die dan handmatig en volg de instructies. Zijn er geen meldingen (meer), klik dan op ‘Naar updates zoeken’. Klik ten slotte op ‘Geschiedenis van updates weergeven’ om te zien welke updates onlangs zijn geïnstalleerd. Als het goed is, staat KB5078885 erbij. Zo niet, ga dan terug naar stap 4.

Na oktober 2026

Is de laatste patch geïnstalleerd, dan kun je Windows 10 weer veilig gebruiken. Tot de volgende zero-day en tot 13 oktober 2026. Op die dag loopt de ondersteuning van Windows 10 definitief af. Dan zullen er nog veel computers met Windows 10 in gebruik zijn. Omdat er nog steeds iedere maand kritieke kwetsbaarheden worden ontdekt en gerepareerd, zullen die computers heel snel onveilig worden. Het is dan onverstandig om ermee online te gaan en financiële of privacygevoelige zaken te doen.

Er niets anders op dan uiterlijk in oktober te stoppen met Windows 10. Als je computer niet kan upgraden naar Windows 11, kun je twee dingen doen: een nieuwe computer (Windows of macOS) kopen of Linux op de oude computer installeren. In de Digitaalgids van januari/februari hebben we uitgebreid geschreven over Linux Mint.

Lees veel meer over updates op onze website.