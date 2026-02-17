Worden oude printers onveilig?

10 jaar of ouder

Microsoft is op 15 januari gestopt met het aanbieden van updates voor oude printerdrivers (stuurprogramma’s) via Windows Update. Het gaat om zogeheten v3- en v4-printerdrivers voor printermodellen van ongeveer 10 jaar of ouder. Volgens Microsoft heeft dit voor de meeste gebruikers geen gevolgen. Toch blijkt uit onze gegevens dat nog zo’n 15% van de consumenten een oudere printer gebruikt.

Werkt je oude printer nu goed? Dan blijft dat in de meeste gevallen zo. Het wordt anders als de printerdriver moet worden bijgewerkt. Dat kan nodig zijn als je printer niet meer goed werkt of als er een beveiligingslek is ontdekt. De nieuwe driver krijg je dan niet meer automatisch via Windows Update. Je moet die zelf installeren.

Naar de printerfabrikant

Microsoft adviseert om voor het stuurprogramma van een oude printer naar de website van de printerfabrikant te gaan. Zoek daar naar de nieuwste driver voor jouw model en download die handmatig. Dat betekent dat je zelf af en toe moet controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is.

Heb je een recentere printer? Dan is er geen reden tot ongerustheid. Je computer krijgt via Windows Update automatisch een zogeheten universele driver, die voor veel printers geschikt is.

