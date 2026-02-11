Printer zonder updates? Dit kun je doen

Geen automatische updates meer

Microsoft is op 15 januari gestopt met het aanbieden van updates voor v3- en v4-printerdrivers via Windows Update in Windows 10 en 11. Deze drivers zijn alleen nog te downloaden via de websites van de printerfabrikanten.

Nog veel oude printers in gebruik

Volgens Microsoft merken de meeste gebruikers hier niets van. De wijziging geldt voor oudere printermodellen van een jaar of 10 geleden.

Maar uit ons eigen onderzoek blijkt dat 15% van de consumenten nog een printer gebruikt van 10 jaar of ouder. En veel modellen uit die tijd zijn nog enkele jaren verkocht. Daarom gaat het waarschijnlijk om maar liefst 1 op de 5 printergebruikers, met printers van 8 jaar of ouder.

Heb je een oudere printer?

Oudere printers blijven meestal wel werken met de bestaande drivers. Maar als je de printer opnieuw installeert of er een update nodig is, moet je voortaan zelf een driver downloaden. Dat is bijvoorbeeld nodig bij printerproblemen of een beveiligingslek. Nieuwe drivers komen niet meer automatisch binnen via Windows Update.

Waarom stopt Microsoft met de ondersteuning?

Microsoft voert deze wijziging door om het printplatform te moderniseren en veiliger te maken. Nieuwere printers krijgen updates via universele drivers, zoals IPP of Mopria. Daardoor hoeven fabrikanten geen eigen drivers meer uit te brengen, aldus Microsoft.

Ons advies

Gebruik je een oudere printer? Controleer dan regelmatig of er nieuwe drivers beschikbaar zijn via de website van de fabrikant.

Werkt de printer niet meer? Misschien is het de moeite waard om te proberen of je met je laptop en je printer kunt overstappen van Windows naar Linux (pdf, alleen voor leden). Check vooraf op de website van de printerfabrikant of Linux-drivers beschikbaar zijn.