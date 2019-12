Philips Sonicare DiamondClean HX9332/04 eerste indruk

Eerste indruk|Philips Sonicare DiamondClean is een elektrische tandenborstel die de badkamer opfleurt. Als oplader wordt een glas met oplaadstandaard of een reisetui gebruikt.

Wat is de Philips Sonicare DiamondClean?

Oplaadglas

Philips Sonicare Diamondclean is een elektrische tandenborstel met een grote en een kleine opzetborstel. In plaats van de traditionele witte oplader heeft deze Sonicare DiamondClean een oplaadstandaard met een glas en een snoer van ongeveer een meter. Om de tandenborstel op te laden plaats je het glas op de oplaadstandaard, doe je de stekker in het stopcontact en zet je vervolgens de tandenborstel in het glas. Tijdens het opladen knippert een groen lichtje in het handvat en als de accu bijna leeg is een geel lichtje. Het oplaadglas kun je ook gebruiken om de mond te spoelen na het poetsen.

Reisetui

Bij de Philips Sonicare Diamondclean hoort een zilverkleurig reisetui met een appeltjesgroene binnenkant. Dit dient ook als oplader. Het handvat van de borstel ligt in het etui en via het bijgeleverde USB-snoer en de verloopstekker kan de borstel worden opgeladen. Opladen kan - zonder de verloopstekker - ook via de computer.

Manieren van poetsen

Je kunt kiezen uit vijf manieren van poetsen die via de aan/uitknop ingesteld kunnen worden. De gekozen functie is zichtbaar door het oplichten daarvan in het handvat.

De functie Clean duurt twee minuten en is bedoeld voor het verwijderen van plak.

De functie White duurt 2,5 minuten en moet de tanden witter maken. Tevens worden de voortanden gepolijst.

Met Polish kunnen de voortanden in één minuut worden gepoetst en gepolijst.

Gum care combineert de functie Clean met één minuut zachte massage van het tandvlees.

De functie Sensitive duurt 2 minuten en is voor gevoelige tanden en tandvlees.

Tijdens het gebruik word je met een geluid en een korte stop erop attent gemaakt om een ander deel van het gebit schoon te gaan maken.

Wennen

De Philips Sonicare DiamondClean geeft ook de mogelijkheid om in 14 poetsbeurten aan de borstel te wennen via de Easy-start methode, waarbij de borstelkop steeds een beetje sneller gaat bewegen.

Philips Sonicare DiamondClean: review

Philips komt met een elektrische tandenborstel die de badkamer opfleurt: de Philips Sonicare DiamondClean. Je kunt de Sonicare DiamondClean opladen via de oplaadhouder met het glas, waarin je de borstel zet. Je kunt ook het handvat van de tandenborstel in een reisetui leggen en deze aansluiten op de computer of rechtstreeks op het netstroom.

Het oplaadglas heeft een mooie vormgeving en werkt goed. Het glas kun je ook gebruiken om de mond te spoelen na het poetsen. Het opladen via het reisetui lukt ook. Na het opladen kun je ruim 20 keer poetsen voordat de accu leeg is.

Opzetborstels voor de Philips Sonicare DiamondClean

Bij de Sonicare DiamondClean horen twee opzetborstels met een grote en een kleine borstelkop, die met kracht op de houder geklikt moeten worden. De borstels zijn per 4 stuks verkrijgbaar vanaf €25.

Het handvat en de borstel kunnen onder stromend water schoongemaakt worden, het oplaadglas kan in de vaatwasser.

Pluspunten van de Philips Sonicare DiamondClean

De tandenborstel is op verschillende manieren op te laden.

De oplaadhouder met glas ziet er mooi uit.

Inclusief reisetui waarmee opgeladen kan worden.

Keuze uit verschillende poetsfuncties.

Geeft een seintje wanneer het tijd is om een ander deel van het gebit te poetsen.

Minpunten van de Philips Sonicare DiamondClean

Voelt door het trillen tijdens het poetsen niet prettig aan in de mond en in de hand, maar dat is een kwestie van wennen.

Het geluid klinkt als de boor bij de tandarts en kan als irritant ervaren worden.

In het reisetui past alleen de tandenborstel.

Het oplaadglas in nog niet los verkrijgbaar (als deze kapot valt).

Conclusie:

De Philips Sonicare DiamondClean is een veelzijdige elektrische tandenborstel met een doordacht design. Het reisetui met oplaadmogelijkheid is handig. Helaas kun je in het reisetui niet je tandpasta, het bijbehorende USB-snoer en de stekker kwijt.