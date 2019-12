Atera Strada E-Bike ML

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een drager bedoeld voor 2 fietsen. Hij is er ook als smallere versie, de Strada E-Bike M. Hij is gedeeltelijk opvouwbaar voor opbergen. Hij is kantelbaar om de vijfde deur te kunnen openen als de fietsen gemonteerd zijn. Zowel de drager als de fietsen zijn met sloten beveiligbaar.