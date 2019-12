Niet met iedere fietsdrager kun je 2 elektrische fietsen vervoeren. In de specificaties van de drager vind je of hij het gewicht van 2 e-bikes aankan. We testen ook hoe makkelijk het is om de fietsen alleen of met zijn tweeën op de drager te plaatsen. Bij sommige dragers is het zelfs met zijn tweeën een lastige klus.