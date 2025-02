Prijs zegt niet alles, zo is er een goedkopere föhn die goed meekomt met de Beste uit de Test. En in de top 5 zie je er 2 van onder de €50.

Het energieverbruik van een föhn komt op jaarbasis uit op ongeveer €23 bij ongeveer 1 uur gebruik per week en 29 cent per kWh.

We meten het verschil tussen de laagste en hoogste temperatuur en hetzelfde doen we voor de blaaskracht. Hier zien we grote verschillen bij de föhns. Het laagste verschil is slechts 7 km per uur en 41°C. Het hoogste verschil is maar liefst 26 km per uur en 65 °C. Dit heeft als gevolg dat de gemeten droogtijden ook van elkaar verschillen.

Wil je weten wat een goede föhn is? We hebben er 10 voor je getest. Goedkope kledingstomers doen het soms best goed, en duurdere juist minder goed. Bekijk de aanraders uit de test.