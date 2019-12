Nikon 1 J2: review

De Nikon 1 J2 een compacte systeemcamera met verwisselbare lenzen. Net als zijn voorganger, de Nikon 1 J1 is hij vooral gericht op de beginnende gebruiker: iemand die nu een compact camera heeft, op zoek is naar een beter toestel, maar een zware spiegelreflex niet zit zitten.

We probeerden de Nikon 1 J2 een aantal dagen, wat zijn onze bevindingen?

Creatieve mogelijkheden

De Nikon 1 J2 heeft, net als zijn voorganger, een aantal speciale fotografische mogelijkheden. Bijvoorbeeld de Smart Photo Selector. Daarmee schiet je met één druk op de knop 20 beelden op volle resolutie. De 5 beste foto's worden opgeslagen en de 'perfecte' foto wordt weergegeven. Dit doet hij met behulp van onder meer glimlachherkenning. De truc werkt behoorlijk goed: telkens blijven de interessantere foto's over met de beste vooraan.

De Nikon 1 J2 heeft een extra creatieve stand. Deze Creative mode bestaat uit 8 opties: easy panorama, selective color, miniature effect etc. De Night Portrait stand is nog het meest interessant. De camera maakt 4 foto's, waarvan 1 met flits, die combineert hij vervolgens tot 1 foto.

Handmatige belichtingsinstellingen

De Nikon 1 J2 heeft weinig knoppen, net als de meeste compactcamera's. Geen probleem voor beginnende fotografen want die worden goed bediend met de automatische mogelijkheden. Ben je al wat verder dan wil je meer zelf kunnen instellen. Bij geavanceerde camera's en spiegelreflexen doe je dat meestal met een draaiknop op de body. Bij de Nikon 1 J2 zijn de handmatige instellingen echter alleen via het menu toegankelijk. In de Creative mode kun je via een klein knopje direct het menu in om diafragma, sluitertijd of beide zelf in te stellen. Erg makkelijk is dat niet. Het zijn te veel stappen en het blijft priegelen. De camera is daarmee nog steeds niet erg geschikt voor mensen die graag zelf de belichting instellen.

Snelheid en scherpstellen

Vooral bij bewegende onderwerpen is een snel toestel een voorwaarde voor onbewogen foto's. De 1 J2 stelt erg snel scherp. De autofocus doet zijn werk bijzonder goed buiten in daglicht. Rennende kinderen worden haarscherp vastgelegd. Binnen is een ander verhaal. Onder matig licht mis je het onderwerp geregeld. Het zoekerbeeld wil nog wel eens haperen ook.

Prima foto's

Helder, levendig en scherp, de proeffoto's in jpeg-formaat zien er prima uit. Ook helemaal uitvergroot op de pc is de fotokwaliteit nog indrukwekkend. Bij minder licht worden er standaard hogere iso-waarden gekozen. Ook dan blijft er voldoende kwaliteit over, pas boven iso 1600 is er ruis te zien. In het menu kun je kiezen uit verschillende iso-bereiken, beginnend bij een maximum bereik van 400. Handmatig instellen kan ook.

Platte zoomlens

Tegelijkertijd met de 1 J2 komt Nikon met een nieuwe lens. Deze 'pancake' lens heeft een bereik van 11-27,5 mm (en is te koop vanaf €180). Het voordeel van deze lens is dat hij platter is dan de nu meegeleverde 10-30 mm lens en bijna hetzelfde bereik heeft. Het systeem wordt er als geheel nog wat compacter mee. In je broekzak past hij echter net niet.

Conclusie

De Nikon 1 J2 verschilt marginaal van zijn voorganger, de Nikon 1 J1. Belangrijkste vernieuwing is het scherm dat twee keer scherper is. Daarnaast zijn er nieuwe belichtingsinstellingen en creatieve functies. Aardig, maar niet echt iets om €100 meer voor te betalen (de Nikon 1 J1 heb je met 10-30 mm kitlens vanaf €330).

Voordelen:

Compact systeem, zeker met nieuwe pancake zoomlens.

Snelle autofocus (bij daglicht buiten) .

Goede automatische instellingen en creatieve mogelijkheden.

Foto's in jpeg helder en levendig.

Nadelen:

Verschilt erg weinig van zijn voorganger (wel €100 duurder).

Geen directe toegang belichtingsinstellingen (PASM).

Wat is de Nikon 1 J2?

De Nikon 1 J2 is een compacte systeemcamera, de opvolger van de Nikon 1 J1. De eerste camera van Nikon zonder spiegel, maar met verwisselbare lenzen. Bedoeld voor beginnende fotografen die hechten aan gemak en draagbaarheid.

Ook de Nikon 1 J2 is vooral voor mensen die meer willen met fotografie, maar geen zin of tijd hebben zich te verdiepen in complexe fotografische begrippen. De camera helpt je een handje met allerlei automatische instellingen. Neem de functie 'Smart Photo': de camera neemt 20 foto's en selecteert zelf de beste en 4 alternatieven.

