5 nieuwe Powershot camera's van Canon

Nieuws|Canon presenteert 5 nieuwe PowerShot camera’s: de PowerShot A3300 IS, PowerShot A3200 IS, PowerShot A2200, PowerShot A1200 en PowerShot A800.

Met de nieuwe Powershot camera's is het mogelijk om te filmen in HD 720p. De meeste modellen hebben een nieuwe beeldprocessor die voor een hogere beeldkwaliteit moeten zorgen. Elke camera heeft een aantal filters voor creatieve fotografie, bijvoorbeeld een Fish eye effect.

De Powershot A800 is het eenvoudigste model uit de reeks. Het toestel heeft 10 megapixel, 3,3 x zoom en werkt op twee AA-batterijen.

De Powershot A2200 heeft 14,1 megapixel, een oplaadbare accu, 4x zoom en een groothoeklens van 28mm.

Nog een stapje hoger in de lijn vindt je de PowerShot A3200 IS, een compact camera met metalen body en een groothoeklens (28mm) met 5x zoom.

Het topmodel, de PowerShot A3300 IS, heeft 16 Megapixels, 5x zoom, 28 mm groothoek en is ook uitgevoerd in metaal.

Verkrijgbaarheid

De nieuwe Powershot camera’s zijn te koop vanaf februari. Prijzen zijn nog niet bekend.