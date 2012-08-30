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Camera's met smartphone-mogelijkheden

Nieuws
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Nikon en Samsung hebben allebei een fotocamera aangekondigd met de mogelijkheden van een smartphone: internetverbinding en allerlei programmaatjes (apps). Niet alleen apps om foto's en films mee te maken, bewerken, versturen en/of in de cloud te bewaren, maar alle mogelijke apps van Google Play. Je kunt er alleen niet mee bellen, tenzij je dat via een app als Skype doet.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:30 augustus 2012

Voor wie het schieten van beeldmateriaal belangrijker is dan bellen, kan zo'n soort camera een alternatief zijn voor een smartphone.

De Samsung Galaxy camera en de Nikon Coolpix S800c werken beide met het besturingssysteem Android. Samsung heeft zijn camera luxer uitgevoerd dan Nikon:

  • Android: 4.1 vs 3.2
  • Optische zoom: 21x vs 10x
  • Groothoeklens: 23 mm vs 25 mm
  • Schermgrootte: 4,8 inch vs 3,5 inch
  • Intern geheugen: 8GB vs 4GB
  • Verbinding met internet: via 3G of 4G én wifi vs alleen via wifi

Om via 3G of 4G verbinding te maken met internet is een SIM-kaart nodig. Het is goedkoper om foto's en films via wifi te versturen.

De camera's liggen waarschijnlijk vanaf begin oktober in de winkel voor een adviesprijs van €600 respectievelijk €400. 

Half december staan de testresultaten online van de producten die de Consumentenbond in de eerste drie weken van oktober kan kopen (onder voorbehoud).

Bronnen:
Persbericht Nikon
Persbericht Samsung

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