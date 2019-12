Eerste indruk|Fuji heeft in augustus 2009 een camera op de markt gebracht met twee lenzen waarmee het apparaat 3D-opnamen kan maken. Een speciale bril is niet nodig. Het resultaat is te zien op het schermpje en op een speciaal fotolijstje. Ook zijn speciale 3D-prints te bestellen.

Wat is de Fujifilm Finepix Real 3D W1?

De camera

De Fujifilm Finepix Real 3D W1 bevat twee lenzen, op een afstand van 77mm van elkaar; dat is de gemiddelde afstand tussen twee ogen. Daardoor is een stereoscopische opname mogelijk. Stereoscopisch houdt in dat je diepte in een afbeelding ziet, doordat je met ieder oog een andere afbeelding bekijkt. Die twee afbeeldingen samen worden één 3D-foto. De camera is ook instelbaar voor het maken van 'gewone' 2D-foto's.

Specificaties:

305 gram; 123x70x32 mm;

3x optische zoom;

10 megapixel;

3D-display 7,1 cm (2,8 inch);

2D-opnamemogelijkheid, evt. 2 foto's tegelijkertijd;

3D-opname;

video-opname, ook in 3D (max. 640x480 pixels);

2 microfoons;

usb-aansluiting.

Bekijk ook ons verslag photokina: fotograferen en filmen in 3D

Fujifilm Finepix Real 3D W1: review

Onze eerste indruk van de camera:

Het bijzondere van de Fuji Finepix Real 3D-W1 compactcamera is dat je in 3D op kunt nemen. Voor dit doel heeft de camera twee lenzen;

Het 3D-effect is zeker waarneembaar op het speciale lcd-scherm. Je hebt geen 3D-bril nodig, maar je moet wel loodrecht op het scherm kijken. Lees ook 9 vragen en antwoorden over 3D-tv;

Ook moet de scène die je vastlegt geschikt zijn, anders zijn de resultaten teleurstellend. Dit vergt oefening;

Als het onderwerp te dichtbij staat, zie je dubbele beelden op het scherm. Een afstand tussen 3 en 10 meter werkt het best;

Vooral bij tegenlichtsituaties en reflecties heeft de camera problemen met de belichting;

Bij fel licht zie je weinig op het scherm;

De knoppen achterop zitten nogal dicht bij elkaar, waardoor je vaak de verkeerde indrukt;

De Fuji Finepix Real 3D-W1 presteert als compactcamera benedengemiddeld en is relatief groot en zwaar.

3D, zinvol of niet?

Het dagelijks nut van de 3D-opnamen is nog beperkt: je kunt het effect alleen zien op de camera zelf en op het bijbehorende fotolijstje Fujifilm Finepix Real 3D V1 (€380). Ook kun je relatief dure speciale prints laten maken bij Fuji in Japan (circa €4,50 per stuk plus circa €5,50 verzendkosten).

Beide waren wat ons betreft niet echt overtuigend.

De achtergrond is op alle prints nogal wazig;

Bij het fotolijstje is de kijkhoek zeer beperkt;

Het verschil tussen 3D-impressie en storend dubbel beeld is erg klein.

Bekijk ook ons verslag photokina: fotograferen en filmen in 3D