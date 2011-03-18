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Ook camerafabrikanten getroffen door aardbeving Japan

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De vreselijke aardbeving in Japan heeft ook de grote cameramerken niet onberoerd gelaten. Canon, Nikon, Sony, Olympus en Panasonic verhalen op hun websites allemaal over schade.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:18 maart 2011

Verschillende Nikon ondernemingen hebben ‘enige schade aan gebouwen en installaties opgelopen. Ernstige schade zoals gedeeltelijke of volledige instorting van gebouwen is tot nu toe uitgebleven. Door het wegvallen van regionale aanvoerroutes is het vooralsnog niet mogelijk aan te geven wanneer de bedrijfsvoering hervat zal worden.’

De drie Olympus-fabrieken in het noorden van Japan zijn nauwelijks beschadigd. Bij Panasonic zijn een aantal werknemers licht gewond geraakt. Canon geeft aan dat de schade per locatie verschilt. Sony noemt verschillende beschadigde fabrieken.

Voor alle bedrijven geldt dat ze te maken hebben met het tekort aan energie en water. Welke gevolgen de ramp in Japan precies heeft voor de productie van consumentenproducten, zal nog even onduidelijk blijven.

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