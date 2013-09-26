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Adobe Photoshop Elements 12 ligt in de winkels

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Je kunt er de klok op gelijk zetten: als de herfst begint, introduceert Adobe een nieuwe versie van zijn Photoshop-voor-hobbyisten.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:26 september 2013

Photoshop Elements 12 is een fotobewerk- en beheerprogramma. Nieuw zijn de functies die gericht zijn op mobiele apparaten. De functie Mobile Albums geeft toegang tot foto's en video's in Adobe's clouddienst Revel (beschikbaar als app voor iPhone, iPad en Mac computer). Bewerkingen van foto's en video's worden  dan automatisch gesynchroniseerd met Photoshop en het eveneens nieuwe videoprogramma Premiere Elements 12. 

Nieuwe mogelijkheden

Adobe belooft verder dat het bewerken van foto's sneller gaat. Met Quick Frames, Effects en textures kun je foto's snel een andere uitstraling geven. Content Aware Move zorgt ervoor dat als je objecten in een foto verplaatst, er geen lege vlakken achterblijven. Ze worden automatisch opgevuld.  Met Pet Eye Correction kun je de reflectie van een flits in de ogen van een huisdier corrigeren.

Prijs

De prijs van het pakket is €89,40. En €147,60 in combinatie met Premiere Elements 12 voor videobewerking. Vorige versie Adobe Photoshop Elements 11 is nog te koop vanaf ongeveer  €50.

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