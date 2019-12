De beste software bij fotocamera's

Samsung's Intelli-Studio komt als beste uit de bus. Sony Picture Motion Browser (PMB) is de slechtste in een vergelijking van software die wordt meegeleverd bij camera's van zeven grote merken. Dat blijkt uit een softwaretest van onze Engelse zusterorganisatie Which?.

Veel mensen zullen zelfs denken dat de software nodig is om de camera met de computer te kunnen gebruiken, maar dat is niet waar. Uit een enquête onder 1598 Which?-leden bleek vorig jaar dat 60% van de camerabezitters de meegeleverde software gebruikt. Een kwart van hen was niet tevreden. Voor hen en anderen levert deze test van de software waardevolle informatie op.

Bij de aankoop van een camera speelt de meegeleverde software voor consumenten geen rol. Natuurlijk is het prijzenswaardig dat fabrikanten van deze software camera's willen leveren die een alles-in-één-oplossing bieden: van fotograferen tot en met het bewerken, beheren en delen van foto's.

Hoewel meegeleverde software nogal afwijkt van programma's als Adobe Photoshop of Google Picasa, is het wel degelijk ontworpen voor het bekijken en beheren van foto's. In de volledige reviews van de software van Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Samsung en Sony beschrijven we de specifieke kenmerken van de Engelstalige versie van deze programma's

Hekkensluiter Sony PMB is overigens prima geschikt voor alleen fotobeheer. Maar soortgelijke pakketten van andere merken bieden veel meer dan fotobeheer. De Canon en Nikon programma’s hebben veel mogelijkheden voor fotocorrectie. Andere programma’s bieden daarnaast ook nog allerlei extra creatieve functies.