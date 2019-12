Eerste indruk|Blurb maakt het makkelijk om Facebook-foto's om te zetten in een fotoboekje. Bijzonder is dat het onderschrift en de reacties van facebook-vrienden opgenomen kunnen worden in Blurb-boek.

Wat is het Blurb Facebook-fotoboek?

Blurb maakt het makkelijk om Facebook-foto's om te zetten in een fotoboekje. Bijzonder is dat het onderschrift en de reacties van Facebook-vrienden opgenomen kunnen worden in het boek. Het goedkoopste boekje (€10,95) kost inclusief BTW en verzendkosten uiteindelijk €17,95.

Selecteren

Het goedkoopste boek bestaat uit minimaal 20 pagina's van 18 x 18 cm. Op elke pagina komt één foto. Als je begint via de Facebook-app van Blurb en inlogt bij Facebook, kies je of je de onderschriften en reacties van vrienden in het boek op wilt nemen. Het selecteren van Facebook-foto's is zeer eenvoudig.

Lay-out

Automatisch maakt Blurb een boekje waarin alle foto's vierkant worden weergegeven. De lay-out kun je naar wens aanpassen, maar op elke pagina kan maar één foto Uiteindelijk kun je verschillende versies van het boek kopen. Voor een boek van 20 pagina's geldt bijvoorbeeld:

E-boek downloaden voor Apple i-Books €1,49.

Paperback €10,95.

Hardcover stofomslag €18,95.

Betalen, verzenden en verkopen

Deze prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. Voor de paperback betaal je uiteindelijk €17,95, omdat er €1 BTW en €6 verzendkosten bij komt.

Volgens Blurb worden de meeste boeken geleverd na zeven tot elf werkdagen.

Als je denkt dat je Facebook-fotoboek ook voor andere mensen interessant is, kun je het openbaar maken en verkopen in de online winkel van Blurb.

Review

Lees onze review en bekijk wat wij van het Blurb Facebook-fotoboek vonden.

Blurb Facebook-fotoboek: review

De automatisch geplaatste onderschriften en persoonlijke reacties van vrienden maken het Facebook-fotoboekje van Blurb.com bijzonder. Voor een fotoboek met betere fotokwaliteit kun je beter de originele foto's gebruiken in plaats van de mindere kopieën die op Facebook staan.

Voordelen:

erg eenvoudig te maken en aan te passen;

automatisch onderschriften bij foto's;

automatisch reacties van vrienden bij foto's;

boek van prima kwaliteit;

eventueel kunnen anderen boek bekijken en/of bestellen.

Nadelen:

fotokwaliteit beperkt;

maar één foto per pagina;

prijs is pas duidelijk als boek klaar is;

in internet explorer werkt de applicatie niet vlekkeloos;

bestelproces is in het Engels;

aantal keer dat mensen op 'vind ik leuk' hebben geklikt kan niet bij de foto geplaatst worden.

Fotoboeken-applicaties die automatisch de titel van een foto bij elke foto plaatst, zijn niet of nauwelijks te vinden. Eerder dit jaar maakte fotoboekenmaker Blurb het mogelijk om foto's inclusief titels (en meer) vanuit Adobe Lightroom in een fotoboek te zetten. En nu is er het Blurb Facebook-fotoboek.

Wij maakten en bestelden in ruim een half uur een boek met 70 Facebook-foto's, inclusief onderschriften en de reacties van vrienden op die foto's. 7 dagen later lag het op de mat voor €41,27. Dat is flink duurder dan de €10,95 waarmee Blurb adverteert.

Waarom is ons boek zoveel duurder geworden?

De door Blurb vermelde prijs is exclusief BTW, terwijl consumentenprijzen altijd duidelijk inclusief BTW vermeld behoren te worden.

Per pagina wordt maar één foto gebruikt. Dus als je meer dan het minimale aantal van 20 foto's selecteert, wordt het boek automatisch duurder.

We wilden het boek zo snel mogelijk hebben en betaalden daarom €11 verzendkosten in plaats van €6.

We bestelden het boek niet met een paperback, maar met een hardcover stofomslag. Weer een tientje erbij (afhankelijk van het aantal pagina's).

Pas als het boek klaar is, zie je in het bestelproces wat het boek je uiteindelijk gaat kosten. Tijdens het maken van het boek heb je er eigenlijk geen idee van. Het is daarom verstandig om vooraf goed naar de prijzen en verzendkosten te kijken.

Foto's te klein voor goede kwaliteit

Blurb plaats op iedere pagina een vierkante foto van 11,5 centimeter. Je kunt dit zelf nog aanpassen, maar er kan maar één foto op een pagina. Het is niet verstandig de foto's in het album uit te rekken tot een groter formaat, want dan is de afdruk echt niet mooi meer. Je zult de pixels dan duidelijk zien.

De fotokwaliteit is ook bij de standaard instelling niet zo goed. Dat komt omdat de foto's waarschijnlijk met slechts 210 dpi afgedrukt worden. Voor goede fotokwaliteit zijn meer dots per inch wenselijk. Bijvoorbeeld 240 dpi, maar met die instelling zouden de Facebook-foto's maar 10 bij 8 centimeter zijn.

Boek delen of verkopen

Tijdens het bestelproces kom je er vanzelf achter dat het bij Blurb mogelijk is om je zelfgemaakte fotoboek te delen met anderen. Alleen met oma of met de hele wereld, dat kun je zelf instellen. Anderen kunnen het fotoboek bekijken of bestellen in de Blurb boekwinkel. Je kunt zelfs proberen er wat geld mee te verdienen.