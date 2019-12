Canon belooft razendsnelle autofocus met 70D

Nieuws|Canon komt met de EOS 70D; een spiegelreflex voor de gevorderde fotohobbyist. Belangrijkste vernieuwing: zeer snelle autofocus in de videostand.

Aan de buitenkant lijkt er weinig verschil te zijn met voorganger Canon EOS 60D. Van binnen is er echter veel veranderd: de 70D heeft een nieuwe 20-megapixelsensor met een nieuwe techniek om sneller te focussen tijdens het filmen.

Snellere autofocus

Bij het filmen met een camera gebruik je meestal het lcd-scherm als zoeker (Live View). De nieuwe Dual Pixel-techniek zorgt ervoor dat je tijdens een video-opname heel snel automatisch kunt scherpstellen in Live View-modus.

Fotograferen met de zoeker zou ook sneller moeten gaan.

Aanraakscherm en wifi

Andere vernieuwing: hogere iso-waarden, van 100 tot 12800 standaard (in het menu uit te breiden tot 25600). Daarmee zou het makkelijker moeten zijn om bij weinig licht te fotograferen.

Verder heeft het toestel een draaibaar aanraakscherm en wifi; de eerste spiegelreflex van Canon die beide heeft.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Canon EOS 70D is te koop vanaf eind augustus en zal €1100 kosten. We zullen hem later dit jaar uitvoerig testen op onder andere snelheid.

Bron: Canon.