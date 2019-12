Canon trekt Powershot SX50 HS deels terug om allergische reactie

Het gaat om Canon Powershot SX50 HS-camera’s die tussen 1 september en 15 november 2013 zijn geproduceerd. Het rubberen gedeelte op de zoeker kan na verloop van tijd wit verkleuren. Canon geeft aan dat de oorzaak ligt in de aanwezigheid van de stof zink-bis (N,N’-dimethyldithiocarbamaat) in de rubberen hoes op de zoeker (zie de afbeelding). Opvallend is dat Canon in 2012 vanwege dezelfde stof de Canon EOS 650D van de markt haalde.





Verenigde Staten

Canon heeft al sinds 23 december 2013 een bericht over deze kwestie op haar website. Vorige week donderdag besloot de US Consumer Product Safety Commission dat Canon 14.000 toestellen, verkocht tussen oktober 2013 en januari 2014, van de markt moet halen. De Amerikaanse Consumentenbond (Consumer Reports) heeft hier gisteren over gepubliceerd.

Een woordvoerder van Canon Nederland geeft aan dat het in Nederland om een zeer beperkt aantal modellen gaat. Op de website van Canon staat om welke modellen het precies gaat en wat je moet doen als je zo’n model hebt.