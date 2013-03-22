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Zeer compacte spiegelreflex camera van Canon

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Canon introduceert een lichte en kleine compact spiegelreflex camera. Hij is bestemd voor de enthousiaste beginnende fotograaf.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:22 maart 2013

De Canon EOS 100D is een nieuw instapmodel spiegelreflex camera. Het toestel is redelijk licht (407 gram zonder lens) en heeft de volgende afmetingen: 116,8 x 90,7 x 69,4 mm. Daarmee is het volgens Canon de kleinste en lichtste spiegelreflex ooit gemaakt.

Liveview

Bij veel Canon camera’s gaat het fotograferen met het scherm als zoeker niet zo vlot (in de Liveview modus). Met de nieuwe 18 megapixel APS-C Hybrid CMOS AF II-sensor zou het een stuk makkelijker moeten zijn om automatisch scherp te stellen op bewegende onderwerpen, via het scherm.

Het toestel heeft verder een 3 inch aanraakscherm en creatieve standen, zoals de Kids Mode om automatisch scherp te stellen op rennende kinderen.

Nieuwe lens 

Tegelijkertijd met de 100D komt Canon met een nieuwe lens. Deze 18-55mm lens heeft een stappenmotor; die maakt minder geluid tijdens het scherpstellen. Dat komt vooral van pas tijdens het filmen.

De Canon EOS 100D is te koop vanaf april. Hij kost €650, met de nieuwe lens €800. De EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM is ook los te koop voor €250.

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