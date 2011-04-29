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Draadloos foto’s versturen via iPhone

Nieuws
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Hebt u naast een digitale fotocamera ook een iPhone? Dan kunt u met een speciale geheugenkaart, de Eye-Fi X2 (vanaf €70 voor 4 GB), de foto’s uit uw camera draadloos naar het internet sturen.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:29 april 2011

www.eye.fi

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