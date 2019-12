Draadloos foto’s versturen via iPhone

Met de gratis Eye-Fi app voor uw iPhone zet u uw foto’s direct over naar webdiensten als Flickr, Facebook en Picasa. De geheugenkaart met de draadloze mogelijkheden oogt hetzelfde als een normale geheugenkaart en kan worden geplaatst in de meeste digitale camera’s. Controleer wel of uw camera ermee overweg kan, op www.eye.fi . Zonder iPhone werkt de Eye-Fi-kaart ook maar dan alleen als u in de buurt bent van een draadloos netwerk (wifitechnologie).