Drie Sony camera's met kompas getest

De Sony Cyber-shot DSC-HX9V, -TX100 en -HX100V leggen dus niet alleen de locatie van de foto vast, maar ook de richting waarin de foto genomen is.

Verder zijn de camera's heel verschillend. De eerste is een compactcamera met 16 keer zoom. De TX100 is een klein cameraatje met een groot aanraakscherm. De laatste is met 30 keer zoom een echte megazoomcamera met veel mogelijkheden, zoals full-HD-video.

Het geluid van de video-opnamen van deze HX100V is beter dan dat van veel andere camera's. Maar in onze uitgebreide vergelijkende tests treft ons zeer ervaren luisterpanel ook regelmatig betere opnamen.

We testten deze maand ook de Samsung WB700, de Nikon D5100, de Panasonic Lumix DMC-G3, Fujifilm FinePix HS20EXR, de Casio Exilim EX-ZR100 en de Kodak Easyshare Max Z990.

De Consumentenbond koopt producten voor vergelijkende tests zelf in de winkel. Zo weten we zeker dat wij testen wat u koopt.