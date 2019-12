Facebook-foto's met reacties in fotoboek

Nieuws|Blurb maakt het makkelijk om Facebook-foto's om te zetten in een fotoboekje. Bijzonder is dat het onderschrift en de reacties van facebook-vrienden opgenomen kunnen worden in het boek. Het goedkoopste boekje (€10,95) kost inclusief BTW en verzendkosten uiteindelijk €17,95.

Het goedkoopste boek bestaat uit minimaal 20 pagina's van 18 x 18 cm. Op elke pagina komt één foto. Als je begint via de Facebook app van Blurb en inlogt bij Facebook, kies je of je de onderschriften en reacties van vrienden in het boek op wilt nemen. Het selecteren van Facebook-foto's is zeer eenvoudig.

Automatisch maakt Blurb een boekje waarin alle foto's vierkant worden weergegeven. De layout kun je naar wens aanpassen, maar op elke pagina kan maar één foto.

Uiteindelijk kun je verschillende versies van het boek kopen. Voor een boek van 20 pagina's geldt bijvoorbeeld:

E-boek downloaden voor Apple i-Books €1,49

Paperback €10,95

Hardcover stofomslag €18,95

Deze prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. Voor de paperback betaal je uiteindelijk €17,95, omdat er een euro BTW en zes euro verzendkosten bij komt.

Volgens Blurb worden de meeste boeken geleverd na zeven tot elf werkdagen. De Consumentenbond maakte en bestelde een fotoboek. Na de levering van het boek zullen we onze bevindingen publiceren.