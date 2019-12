Eerste indruk|Eerder testten we de Panasonic Lumix DMC-GH4 in onze reguliere test. Onze videoredactie stelde zich graag beschikbaar om de videofunctie nog eens extra onder de loep te nemen.

Panasonic Lumix DMC-GH4: review

De Panasonic GH4 is een populaire camera onder de semiprofessionele filmers. Je kunt filmen met verwisselbare lenzen waardoor je een optimaal scherptediepte effect kunt creëren.

Eerder publiceerden we de resultaten van de Panasonic Lumix DMC-GH4. We hebben onze videoredactie gevraagd te kijken naar de videofunctie van deze camera. Zij filmen met diverse camera’s, waaronder de Sony NEX5, de Canon C100 en de Canon 5D Mark III. De GH4 lijkt het meeste op de 5D Mark III die ook erg populair is onder de semiprofessionele filmers.

Daarom hebben we deze twee camera’s met elkaar vergeleken met de volgende resultaten.

Zoeker

Doordat de GH4 een spiegelloze systeemcamera is, is het mogelijk om tijdens het filmen de zoeker te gebruiken. Dat is een voordeel, ook omdat voor brildragers de zoeker instelbaar is van -4 tot +4. Maar de geluidsontvanger van onze videoredactie belemmert het gebruik van de zoeker. Dat is te zien op de foto.

Bij een spiegelreflexcamera als de Canon 5D werkt de zoekerfunctie niet tijdens het filmen. Je moet je opnames volgen op het lcd-scherm. Nadeel hiervan is dat je buiten in fel zonlicht het scherm niet goed kan zien en de scherpte niet goed kunt controleren.

Autofocus

De GH4 heeft een zogenoemde 'Manual Focus assist' die heb makkelijker maakt om handmatig scherp te stellen. Hij toont in de MF-stand een digitaal ingezoomd beeld zodra je aan de scherpstelring draait. Het is jammer dat deze functie niet werkt tijdens de opname zelf of in de autofocus-stand (AF). De AF-stand werkt overigens bij de meeste camera’s tijdens het filmen niet of niet goed.

Met de 5D moet je altijd handmatig scherpstellen. Je kan wel het scherm (digitaal) vergroten om je scherpte te regelen. Ook deze functie werkt helaas niet tijdens de opnames. Wel is het in combinatie met sommige lenzen mogelijk om de 'push auto focus'-knop te gebruiken, waardoor de camera kort scherp stelt. Hierna kun je vervolgens handmatig focussen.

Scherm

De GH4 heeft een kantelbaar aanraakscherm. Handig als je vanuit andere hoeken filmt. De autofocus-functie is ook te sturen door middel van het touchscreen, wat heel handig is in de praktijk. Minder handig is dat de plug van de hoofdtelefoon het scherm blokkeert om te kantelen.

De 5D heeft geen kantelbaar scherm of aanraakscherm.

Gezichtsherkenning

Ook de gezichtsherkenningsfunctie van de GH4 werkt vrij goed. Ook kan de camera de persoon volgen. Dit werkt helaas alleen tijdens de opname. Je kunt zo’n shot daardoor niet proberen zonder je geheugenkaart te vullen. Ook reageert de GH4 af en toe langzaam of moet hij zoeken naar de scherpte. Deze functie werkt niet bij alle opnameformaten en alleen in de MF-stand.

Peakingfunctie

De GH4 heeft in de MF-stand een zogenoemde 'peaking'-functie. Dit houdt in dat een groene rand op het scherm aangeeft waar je focus zit. Deze functie werkt ook tijdens de opnames en is erg accuraat. Helaas werkt deze functie niet in de AF-stand.

Deze peaking-functie zit helaas niet standaard op de 5D.

Kwaliteit video

De GH4 kan tot 4K filmen, dus met een resolutie van 4.096 x 2.160 pixels. Ook heeft hij standen met een 'bitrate' tot 100Mbps. Hoe hoger de bitrate, des te groter de hoeveelheid informatie per tijdseenheid. Deze hoge kwaliteit kan handig zijn als je in de montage uitsneden wil maken of als je een slow motion wil maken.

Je geheugenkaartje moet snel zijn en genoeg ruimte bevatten om in 4K te filmen.

En uiteraard moet je een snelle computer hebben met de juiste software voor de montage en nabewerking.

De 5D gaat tot hd-resolutie 1920 x 1080 pixels.

Statief

Bij een statief van ons blokkeerde het statiefplaatje de lens zo dat we niet konden draaien aan de scherpstelring. Bij het andere statief ging het wel goed. Ook maakte het statiefplaatje het niet mogelijk om de accu te wisselen terwijl hij op het statief staat.

De body van de 5D is groter en de lens zit hoger, waardoor je deze problemen niet hebt.

Verbindingsmogelijkheden

De GH4 heeft wifi en NFC (Near Field Communication). Met NFC kun je heel makkelijk verbinding maken met een ander NFC-apparaat. Al zul je met videobestanden deze functies niet gebruiken, omdat ze daarvoor te groot zijn.

De 5D heeft deze functies niet. Overigens zijn er wel mogelijkheden om dit te ondervangen door een bijvoorbeeld een Eye-Fi geheugenkaart met wifi-functie te gebruiken.

En niet te vergeten

ISO : De GH4 heeft een ISO (gevoeligheid) tot 6400, de 5D tot 12800. Door het grote ISO bereik en de grotere sensor scoort de 5D beter in situaties met weinig licht. De GH4 produceert dan wel wat ruis.

: De GH4 heeft een ISO (gevoeligheid) tot 6400, de 5D tot 12800. Door het grote ISO bereik en de grotere sensor scoort de 5D beter in situaties met weinig licht. De GH4 produceert dan wel wat ruis. Resterend aantal minuten filmen : De GH4 toont hoeveel minuten je nog kunt filmen op je geheugenkaart. De 5D toont alleen hoeveel foto's je nog zou kunnen maken.

Geluid : De GH4 is heel stil. Ook de autofocus hoor je niet en dat is handig tijdens de opnames.

Gewicht : De GH4 is licht van gewicht en zeer handzaam (480 gram). De 5D is vrij zwaar, zeker in combinatie met een lens.

Prijs : De GH4 is relatief betaalbaar. De body kost rond de €1.500. De body van de 5D Mark III kost rond de €2.700 euro.

Accessoires: Voor professionals biedt de zogenoemde 'interface unit DMW-YAGH' nog meer video- en audiomogelijkheden (waarover nog niet heel veel bekend is). Het geheel wordt dan wel 2 keer zo duur, 2 keer zo groot en ruim 2 keer zo zwaar (afbeelding).

Conclusie betreft de videofunctie

Onze videoredactie is enthousiast over deze veelzijdige camera. Vooral dat hij lichtgewicht is, een goede beeldkwaliteit heeft, een autofocus-functie die het tijdens het filmen doet en ook de goede prijs. Er zitten een paar nadelen aan maar dat heb je nu eenmaal als je met een fototoestel gaat filmen.

Wanneer je vaak in weinig licht filmt, is de 5D Mark III wellicht een betere optie. Als je begint met filmen en je moet kiezen tussen de 5D Mark III of de GH4, is de GH4 aan te raden.