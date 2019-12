Flexibele camera van Casio

Nieuws|Casio introduceert de EX-TR100, een nieuwe compact camera in de EXILIM-reeks met uitklapbaar frame om gemakkelijk vanuit verschillende standpunten te fotograferen.

De nieuwe Casio EX-TR100 heeft een 3 inch aanraakscherm dat draaibaar is. Zo kun je vanuit elke hoek fotograferen. Daarnaast kun je het frame op verschillende manieren positioneren en vanuit verschillende hoeken een foto maken.

Het touchscreen werkt ook als ontspanknop. Je kunt met een vinger op het scherm klikken om scherp te stellen en af te drukken.

De camera heeft ook een zelfontspanner die in werking treedt zodra de camera beweging detecteert. Zo kun je gemakkelijk zelfportretten maken.

De EX-TR100 heeft 12 megapixels, een 21 mm groothoeklens en filmt in Full HD. Het toestel komt in april op de markt, de adviesprijs is €269.

Onze zusterorganisatie Which? maakte op de CES een filmpje over de Casio EX-TR100.