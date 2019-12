Fotoboek met korting?

Nieuws|Wie een mooi fotoboek wil maken van zijn vakantie kan nu zijn slag slaan. Veel aanbieders van fotoboeken bieden aan het eind van de zomer een leuke korting. In 2015 testte de Consumentenbond 19 aanbieders en zette de aanbiedingen op een rij.

Een korting van 20% is geen uitzondering voor fotoboeken. Betaal daarom nooit de volle prijs voor een fotoboek, maar wacht af tot er een actie is. In 2015 heeft de Consumentenbond fotoboeken van 19 aanbieders getest, waaronder o.a. CEWE, Fotoalbum.nl, Fotoboeken-maken.nl en Top-fotoalbum.

Lees het gidsartikel Test fotoboeken (pdf).

Dit zijn de acties die eind augustus 2015 liepen bij de aanbieders die wij getest hebben:

Albelli: 20% korting (t/m 30 september op alle fotoboeken)

20% korting (t/m 30 september op alle fotoboeken) Aldi: €8 korting (t/m 30 september op hardcover fotoboeken en fotoboeken met fotopapier)

€8 korting (t/m 30 september op hardcover fotoboeken en fotoboeken met fotopapier) Fotogoed: 3 boeken voor de prijs van 2 of 50% korting op het tweede boek (t/m 20 september op alle boeken, korting wordt verrekend op het goedkoopste boek en de boeken hoeven niet gelijk te zijn)

3 boeken voor de prijs van 2 of 50% korting op het tweede boek (t/m 20 september op alle boeken, korting wordt verrekend op het goedkoopste boek en de boeken hoeven niet gelijk te zijn) Hema: 20% korting (t/m 20 september, op alle fotoboeken)

20% korting (t/m 20 september, op alle fotoboeken) Kruidvat: 20% korting (t/m 3 oktober op alle fotoboeken)

20% korting (t/m 3 oktober op alle fotoboeken) Lidl: 35% korting (t/m 30 september op alle fotoboeken met een minimum orderbedrag €30) op alle fotoboeken

35% korting (t/m 30 september op alle fotoboeken met een minimum orderbedrag €30) op alle fotoboeken Pixum: 10 euro korting op fotoboeken (t/m 30 september op alle fotoboeken, behalve fotoboeken met schrift-omslag)

10 euro korting op fotoboeken (t/m 30 september op alle fotoboeken, behalve fotoboeken met schrift-omslag) Vistaprint: 25% korting (op alle fotoboeken, looptijd onbekend)

Ga jij binnenkort een fotoboek maken? Dan is het handig te weten dat boeken van verschillende aanbieders uit dezelfde afdrukcentrale komen. Ook de software van sommige aanbieders is hetzelfde.