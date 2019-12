Foto’s achteraf scherpstellen met Lytro

Nieuws|Lytro is een digitale camera waarmee je niet scherp hoeft te stellen. Want dat kan achteraf.

Scherpstellen, belichting aanpassen of wachten met het indrukken van de ontspanknop. Volgens het nieuwe Amerikaanse bedrijf Lytro is het niet nodig. Misschien geldt dat ook wel voor foto's die alleen twee dimensionaal (2D) te bekijken zijn.

De Lytro camera verzamelt alle mogelijke informatie van het lichtveld dat je in beeld hebt. Achteraf kun je dan op elke plek in de foto scherpstellen. Hoe het werkt is goed te zien bij deze voorbeelden. Ook kun je achteraf de belichting nog aanpassen. Op een 3D-scherm valt het beeld zelfs nog te draaien en te verschuiven.

Volgens de makers worden de digitale bestanden niet eens veel groter dan wat we nu gewend zijn. Ook beweren ze dat het makkelijker is om foto's bij weinig licht te maken.

De Lytro-camera werkt met een heel nieuw soort beeldsensor. Deze nieuwe 'lichtveld'-sensor registreert de kleur, intensiteit en richting van de lichtstralen. Een 'pixel' op een traditionele beeldsensor legt alleen de totale hoeveelheid licht vast van alle lichtstralen die er op vallen.

Prijzen zijn nog niet bekend, volgens Lytro zijn ze vergelijkbaar met andere consumentencamera's. De Consumentenbond heeft alvast een exemplaar gereserveerd om te kunnen testen.

Bron: USAtoday & Lytro.com