Foto's op de kaart gezet

In juli waren er 10 toestellen op consumentenbond.nl/digitalecameras met gps; de Fujifilm FinePix F550EXR is de beste.

Met gps legt de Fujifilm FinePix F550EXR vast waar de foto precies genomen is. Via online fotodiensten als Flickr of Google Picasa zijn de foto's te zien op een landkaart. De camera - met zoombereik van 24 tot 360mm - maakt goede foto's; ook bij weinig licht. De kwaliteit van het lcd-scherm is ruim voldoende en bij fel licht voldoende.

Het toestel kan filmen in full-hd of in lagere kwaliteit en hogere snelheid.

De scherpte van het videobeeld en de geluidskwaliteit is voldoende. Het videobeeld is wel heel donker.